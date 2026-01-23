川普和平理事會正式成立 僅19國參加

(本報綜合報導)美國總統川普（Donald Trump）22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊，舉行「和平理事會」成立儀式，由川普親自簽字，宣布「和平理事會」正式成立。川普雖然廣發請帖邀請各國參與，但今天的簽約儀式上，除了川普本人僅有19國代表參加，主要國家幾乎全都缺席，場面不如預期。



22日和平理事會成立儀式上，到場的國家代表分別是阿根廷、亞美尼亞、亞塞拜然、巴林、保加利亞、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、蒙古、摩洛哥、巴基斯坦、巴拉圭、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克。根據《CNN》報導，本週稍早一位美方高級政府官員曾透露，預計會有35位代表出席，結果實際人數遠少於此，且所有西歐國家全都缺席。



外媒酸川普邀來「想和川普交朋友的國家領導人」。美國為首的和平理事會與聯合國、金磚國等都無法相比。