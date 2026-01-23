川普和平理事會19國出席 約一半有這共通點

▲美國總統川普22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊，舉行「和平理事會」成立儀式，由川普親自簽字，宣布「和平理事會」正式成立。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）22日在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊，舉行「和平理事會」成立儀式，親自簽字宣布「和平理事會」成立。然而，當天的簽約儀式上僅有19國代表參加，主要國家幾乎全都缺席，還有美媒發現這些國家裡，有好幾個都剛被美國實施移民簽證限制。

根據《國會山報》報導，美國國務院不久前才宣布，從本月21日起，暫停75個國家的移民簽證審批，理由是這些移民濫用制度與美國人民的慷慨、從美國人民身上榨取財富，只會成為美國的公共負擔；而川普總統已明確表示，移民必須要能經濟自立。

22日的和平理事會成立儀式上，到場的國家代表分別有：阿根廷、亞美尼亞、亞塞拜然、巴林、保加利亞、匈牙利、印尼、約旦、哈薩克、科索沃、蒙古、摩洛哥、巴基斯坦、巴拉圭、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克。

其中，亞美尼亞、亞塞拜然、約旦、哈薩克、科索沃、摩洛哥、蒙古、巴基斯坦和烏茲別克等，都屬於美國國務院清單上的高風險國家，會在美國濫用福利或造成公共負擔。它們的政府陸續發文，看好川普這項歷史性倡議，將實現加薩長久和平、解決中東長期衝突，確保廣大區域的穩定。

