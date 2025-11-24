川普和平計畫遭批錯估形勢 烏反對黨議員：澤倫斯基民意滑落我們也不投降
美國總統川普要求烏克蘭同意「28點俄烏和平計畫」，部分內容被烏克蘭視為形同投降。先前有分析認為，俄羅斯私下與美方草擬計畫時，應該是以為烏克蘭總統澤倫斯基陷入官員貪腐醜聞，是可利用的良機。但知情人士指出，這是錯判烏克蘭社會的反抗決心：正因澤倫斯基的領導陷入危機，他更不可能同意這份和平計畫。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上週表示，烏克蘭面臨痛苦抉擇，因為方案內容形同迫使烏克蘭「放棄尊嚴與自由」。
《華爾街日報》報導，參與歐洲協助烏克蘭行動的德國前國防高官朗格（Nico Lange）表示，川普在重蹈俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）過去多次犯下的錯誤：「低估烏克蘭社會的力量、不了解真正的烏克蘭。」
朗格表示，沒有一位烏克蘭總統擁有可簽下這種協議的授權，尤其是現在民意支持度已被削弱的澤倫斯基，「如果簽下協議，回國後就不會是總統了」。
川普上週要求烏克蘭在本週四感恩節（11/27）前同意這項方案；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週日已在日內瓦與烏克蘭與歐洲官員進行討論，其中烏克蘭代表包括澤倫斯基的總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak），後者已在這波貪腐醜聞後面臨下台呼聲。
《華爾街日報》指出，儘管烏克蘭社會經歷近4年戰爭後已普遍厭倦、渴望和平，但多數民眾仍將美俄最新的和平計畫視為投降，而且當前的戰場局勢並未出現烏克蘭非投降不可的條件：俄軍雖有推進，但進展緩慢且代價慘重。
儘管烏克蘭政壇普遍支持與俄羅斯談判，但沒人支持川普版計畫最核心的部分：要求烏克蘭放棄俄羅斯尚未佔領的城鎮。
曾嚴厲批評澤倫斯基政府貪腐的烏克蘭反對派國會議員澤連尼亞克（Yaroslav Zheleznyak）說：「我們的社會無意投降。全面戰爭剛爆發時，澤倫斯基的支持率接近99%，那時我們無意投降；如今他的支持率下滑，我們依舊無意投降。」
他表示，澤倫斯基的政治問題「不會影響我們進行談判的能力，即便美方可能會誤以為如此」。
烏克蘭前外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則指出，烏克蘭明年在戰場上的處境恐怕會更加惡化，俄羅斯的要求也可能會更加嚴苛。但他表示，當前政府認為，順從川普要求帶來的後果，會比拒絕川普更嚴重。
庫列巴說：「為了結束戰爭而同意一份不可接受、令人極度痛苦的方案，沒有任何政治人物會在明知社會無法接受的情況下批准這種決定。」
他也表示，對於任何領導人來說，接受一份將被社會否決的協議都等於「政治上的自殺」，「很不幸地，在我們的現實中還等於肉體上的自殺」。
澤倫斯基本月稍早被迫開除司法部長與能源部長，因為他們遭揭發涉及能源企業的1億美元貪腐案。
