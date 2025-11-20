川普和沙國王儲相見歡 哈紹吉遺孀：深感失望

沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)的遺孀，19日對美國總統川普(Donald Trump)接待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)感到震驚。哈紹吉2018年在沙國駐伊斯坦堡領事館遭到殘忍殺害。

阿拉特爾．哈紹吉(Hanan Alatr Khashoggi)告訴法新社，「這確實讓我很沮喪，這令人失望」，她認為川普在關於哈紹吉的事「遭到誤導」。

她表示，哈紹吉是個沉穩、勇敢、光明磊落的人，而且是專業的記者，對川普把他描述為「極具爭議性」的人物提出質疑。

川普18日在歡迎這位沙國的實際統治者到訪時，極力為他辯護。這是自從哈紹吉2018年在伊斯坦堡領事館內被勒死並肢解之後，沙爾曼首次訪問白宮。

哈紹吉是美國居民，曾在華盛頓郵報(The Washington Post)撰文批評沙國。美國前總統拜登(Joe Biden)政府的情報機構表示，是這位王儲下令殺人，但川普堅稱他的貴賓對此毫不知情。

哈紹吉的遺孀也對川普嚴厲訓斥向沙爾曼提問哈紹吉案的美國廣播公司(ABC)記者感到「震驚」。

她表示，自己曾因為尋求向沙國求償而致函川普，但並未收到任何回應。此外，她也要求和沙爾曼面對面會談。

這位王儲在橢圓形辦公室(Oval Office)被問到哈紹吉案時，稱這是「一大錯誤」。

阿拉特爾說，她想要取回哈紹吉的遺體好讓丈夫能夠有尊嚴的下葬，並要求正式道歉與財務賠償。

獲得美國庇護的哈紹吉遺孀表示，她對於美國未能遵循民主價值「深感失望」。

沙國已對阿拉特爾的說法提出質疑，表示他們的婚姻並沒有經過正確登記。

哈紹吉遇害時，是在領事館內要完成與一位土耳其女性結婚的文件。