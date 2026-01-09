川普唐羅主義破壞國際？ 謝金河曝「2關鍵」直言：台灣外交可能觸底反彈
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
近期由於川普強勢介入宏都拉斯大選，讓該國政黨輪替，由較親台的阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選，國際風向似乎轉向對台灣較有利的局面，對此財信傳媒董事長謝金河點出，川普當前的「唐羅主義」舉動，以及台灣的經濟實力，讓台灣一路挨打的外交頹勢可能觸底反彈。
謝金河指出，中國從2000以來持續買斷台灣邦交國，然而這些做法通常都是一次性買斷，接著讓中國外銷品傾銷而入，對當地帶來龐大壓力；另外由於中國邦交國太多，通常無暇兼顧，導致許多台灣前邦交國經濟持續下墜。關於這次宏都拉斯變天的情形，謝金河直言，這是由於中國並未如台灣般採購當地白蝦，造成宏都拉斯廣大的失業潮。
對於台灣經濟影響力，謝金河透露，過往台灣幫忙多明尼加培養半導體人才、協助設立工業園區，斷交後就停止援助，多明尼加為此於去年特別派代表參加SEMI展（國際半導體展），希望台灣能恊助他們發展半導體；但台灣已將此計畫改在瓜地馬拉推行。另外，由於從巴拉圭進口大量牛肉，台灣也派員協助巴拉圭用豆粕養牛，改善肉質。
隨著台灣經濟實力增強，台灣愈來愈有能力照顧自己的邦交國，謝金河點出，與台灣友好的效益正逐漸顯現。針對台灣的經濟影響力，謝金河也指出，近期南非對台灣很不友善，「如果態度沒有改善，下一步台灣可能可以斷供南非晶片！」
對於當前國際情勢的轉變，謝金河表示，這次川普開始進行唐羅主義（門羅主義的變體，意指美國大力干涉中南美國家局勢，但也象徵孤立主義），讓美國回頭穩固自家後院，再配合台灣的經濟力提升，讓台灣過往一路挨打的外交頹勢可能觸底反彈！另外，謝金河也指出，目前川普持續退出各種國際組織、大力挖掉聯合國牆腳，使得過往一直把台灣擋在門外的聯合國，接下來很可能從歷史消失。
