川普啟動創世紀任務 台廠3雄訂單在望

財經中心／廖珪如報導

川普的創世紀任務讓AI成為與國家綁定的戰略發展目標，加速科技業競爭格局，雖然總有落敗廠商，但是揭示的訊息很清楚，AI產業將成為群雄逐鹿標的，包括基礎建設如廠務工程都將受惠。（AI製圖，情境模擬）

前基金經理人「萬鈞法人視野」點出投資市場的卯定利多，「川普拋出的 AI 創世紀計畫」，讓需求的性質發生了轉換，AI 被納入國家級計畫與政府採購的框架，不再只是企業願不願意投資的選項，而是被視為必須持續投入的基礎能力。目前，這個被視為AI版「曼哈頓計畫」的Genesis Mission（創世紀任務），由美國白宮與能源部（DOE）主導，近期獲輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等24家科技巨頭回應，象徵美國正式升級AI科技戰略，凸顯「算力即國力」新競爭格局。

Genesis Mission目標在2030年前，使美國科學生產力翻倍。AI成為國家戰略核心，24家美國大廠如微軟、谷歌、AWS等雲端資料中心大廠，AI模型公司及新創AI晶片企業也紛紛投入。

法人分析，廠務工程實為半導體擴產過程中真正瓶頸，屬「將資本支出轉化為可量產產能」的系統工程。隨台積電積極在美擴建先進製程與封裝產線，相關無塵室、機電與系統整合需求同步放大，帶動漢唐（2404）、聖暉*（5536）、亞翔（6139）等台灣廠務工程業者訂單能見度提升。

