川普啟動「創世紀任務」 與輝達、超微等巨頭合作加速AI科研

川普政府形容「創世紀任務」為1960-70年代阿波羅登月以來，政府對聯邦科研資源最具野心的整合計畫。(圖片來源/flickr)

美國《NBC》與《美聯社》報導，美國總統川普周一（11月24日）簽署行政命令，啟動「創世紀任務」（Genesis Mission），該計劃被比作「曼哈頓計劃」，大力推進美國的人工智慧的（AI）研究、開發和科學應用。

該行政命令主要是為了調動聯邦政府的研究和數據資源，創建AI模型。川普總統指示聯邦政府與科技公司和大學合作，將政府數據轉化為科學發現，此舉是為了推動AI成為國家未來經濟引擎。

「創世紀任務」指示能源部和國家實驗室建立一個數位平台，將全國的科學數據集中到一個地方。

能源部和國家實驗室建立數位平台

該命令規劃一系列步驟，目標是擴大計算資源，增加對龐大聯邦數據集的訪問，並推動具有影響力的實際應用，尤其是在科學領域。

該行政命令指出，創世紀任務將極大加速科學創新，加強國家安全，確保能源主導地位，提高勞動力生產力，並成倍提高納稅人對研發投資的回報。

川普總統的科技政策辦公室主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）將領導這項工作。

克拉齊奧斯稍早說明，該計畫旨在更有效協調政府各部門的研究工作，並更全面整合AI工具，以取得科研突破。

他指出，這項任務將調動能源部旗下國家實驗室的運算資源，開放聯邦資料庫，並促成更多AI實驗，預期大幅縮短科學發現的時間表。

政府將與民營科技公司攜手合作推動計畫

一位不具名高官補充，該計畫將與輝達（Nvidia）、戴爾、慧與科技（HPE）和超微（AMD）等民營科技公司攜手合作，提升國家實驗室的超級運算能力。這些企業近期發布的科技方案，展示潛在的合作模式。

行政命令還責成能源部長賴特建立一個新的美國科學與安全平台，以集中推進這項新計劃所需的基礎設施。根據該命令，該平台將專注於為研究人員提供訓練AI模型所需的運算能力和資料集。

該命令為大幅加強AI開發的公私合作打開大門：能源部長必須在90天內確定可用於支持該計畫的系統和數據，包括「可透過產業合作夥伴獲得的資源」。

AI系統需要龐大的資料集才能學習如何表示現實世界。聯邦政府掌握關於美國民眾及其活動的大量訊息，堪稱一座令人艷羨慕又常常分散且雜亂無章的資料寶庫，但AI公司至今尚未充分利用這一寶庫。

據白宮官員透露，邀請民營部門和大學合作夥伴利用其AI能力，幫助政府解決工程、能源和國家安全問題，包括優化國家電網。

「『創世紀任務』將整合美國的研發資源，匯集包括國家實驗室在內的傑出美國科學家、美國先鋒企業、世界知名大學以及現有的研究基礎設施、資料儲存庫、生產工廠和國家安全設施，以顯著加速人工智慧的開發和應用。」行政命令指出。

川普認為「創世紀任務」的重要性不亞於曼哈頓計畫

儘管政府削減數十億美元的聯邦科研經費，導致數千名科學家失業並失去研究經費，但川普政府仍形容「創世紀任務」為1960-70年代阿波羅登月以來，聯邦政府對聯邦科研資源最具野心的整合計畫。

川普越來越依賴科技業和AI的發展來推動美國經濟，這點在他上周接待沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼時體現得尤為明顯。這位王儲承諾投資1兆美元，主要經費來自沙烏地阿拉伯的石油和天然氣儲備，計畫打造沙烏地阿拉伯打造為AI資料中心。

白宮官員表示，作為川普7月簽署生效的大規模減稅和支出法案的一部分，能源部已獲得撥款。

美國能源部幕僚長柯伊本月稍早預告這項計畫，指出「創世紀任務」釋出「川普政府認為AI技術競賽的重要性，不亞於早年發展原子彈的曼哈頓計畫或太空競賽」的訊號。

但是人工智慧快速發展，引發高耗能可能導致近期電價上漲的擔憂，這對川普而言是一個政治風險。對此，政府官員辯稱，隨著科技的發展，電價將會下降。他們表示，需求的成長將提升現有輸電線路的容量，進而降低平均電價。

