川普啟動 120 億美元「金庫計畫」 聯手進出口銀行打造戰略礦產儲備

【緯來新聞網】美國總統川普於週一正式宣佈啟動一項名為「金庫計畫」（Project Vault）的戰略礦產儲備行動 。此計畫目的為解決美國企業長期以來，在面臨市場波動時，可能因關鍵礦產短缺而遭受損害的風險 。為了支持此項戰略，美國進出口銀行（EXIM Bank）已於週一批准提供 100 億美元的種子資金貸款 。

（圖／達志影像）

「金庫計畫」的總投資規模達 120 億美元，除了進出口銀行的貸款外，還結合了 20 億美元的民間資金 。該計畫的核心目標是為汽車製造商、科技公司及其他製造業採購並儲備關鍵礦產，確保美國勞工與企業的利益 。川普強調，此舉是為了抵銷華盛頓政界對外部市場操縱行為的擔憂，特別是針對鋰、鎳及稀土等資源，這些礦產對於製造電動車、高科技武器與多種工業製成品至關重要 。



根據政府官員透露，金庫計畫 的運作邏輯類似於「好市多（Costco）會員制」，允許企業透過大宗採購來降低成本，同時能將相關的市場風險排除在企業資產負債表之外 。該計畫設定了維持 60 天緊急供應量的目標，且相關的礦產囤積作業目前已經展開 。為了確保專業化的物資採購，政府已與 Hartree Partners、Traxys North America 及 Mercuria Energy Group 等商品貿易巨頭合作，負責管理儲備物資的採購作業 。



週一的發佈會吸引了多位重量級產業代表出席，包括通用汽車執行長瑪麗·博拉（Mary Barra）以及礦業大亨羅伯特·弗里德蘭（Robert Friedland），顯示出供應鏈上下游對此計畫的高度重視 。

