川普啟動120億美元「金庫計畫」 打造戰略關鍵礦產儲備

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日宣布計畫啟動1項戰略性關鍵礦產儲備機制，並由美國進出口銀行（U.S. Export-Import Bank，EXIM）提供100億美元的種子資金支持。

據《路透社》（Reuters）報導，川普在白宮橢圓辦公室（Oval Office）的1場活動中表示：「多年來，美國企業在市場動盪期間一直面臨關鍵礦產短缺的風險。今天，我們正式啟動1項名為『金庫項目』（Project Vault）的計畫，確保美國企業與勞工永遠不會因任何礦產短缺而受到傷害。」

華府近年來積極採取行動，以抵銷政策制定者所認為的中國對鋰（lithium）、鎳（nickel）、稀土（rare earths）及其他關鍵礦產價格的操縱行為。這些礦產對於電動車、智慧型手機、人工智慧、高科技武器及其他多種製造產品的生產至關重要，而價格波動與市場干預長期以來抑制了美國礦業公司的發展。

川普表示，該計畫將結合20億美元的私人資金，以及來自EXIM的100億美元貸款，用於採購並儲備礦產，供汽車製造商、科技公司及其他製造業者使用。對此，EXIM也於2日表示，已批准該筆貸款。

在媒體披露這項規模達120億美元的計畫後，稀土與關鍵礦產相關股票上漲，包括「MP Materials」與「美國稀土公司」（USA Rare Earth, Inc.）的股價均上揚。

與此同時，通用汽車（General Motors）執行長巴拉（Mary Barra）與礦業億萬富豪佛瑞德蘭（Robert Friedland）也出席了橢圓型辦公室的活動。2人分別代表關鍵礦產的使用者與生產者。

1名熟悉該計畫的川普政府官員則向《路透社》表示，大宗商品交易公司「哈特里合夥公司」（Hartree Partners）、「Traxys North America」以及「摩科瑞能源集團有限公司」（Mercuria Energy Group Ltd）將負責為該儲備計畫採購原材料。

該名官員指出，「金庫計畫」旨在協助美國汽車產業，同時讓企業將相關風險排除於資產負債表之外，他也將該計畫的運作模式比喻為好市多（Costco）會員制度，使企業得以大量採購。

另1項目標是維持可供緊急使用的60天礦產供應量。該官員補充，礦產儲備作業已經展開。此外，川普政府還預計將為該計畫設立1個行政管理架構，而EXIM可能在董事會中佔有一席之地。

上個月，1個由2黨國會議員組成的團體提出法案，擬建立規模達25億美元的關鍵礦產儲備機制，目的是穩定市場價格並鼓勵國內礦產開採與精煉。

