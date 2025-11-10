準爸爸連晨翔跨界當訓練師 為公益帶導盲幼犬社會化訓練

【緯來新聞網】即將成為人父的連晨翔擔任日本品牌JINS公益代言人，並與導盲犬訓練師、訓練犬拍攝一日訓練師影片，本身就是愛狗人士、也有飼養一隻法國鬥牛犬的連晨翔，和狗狗相處並不陌生。他隨著訓練師帶著導盲幼犬做社會化訓練，路上走動的人潮與氣味，都沒有影響導盲犬的穩定性，讓連晨翔大呼導盲犬真的是太可愛了，也希望未來有更多的人願意加入擔任導盲犬寄宿家庭，擔任導盲幼犬的照顧與訓練，一起成為導盲犬的小太陽。

導盲幼犬需要長時間有愛的陪伴，連晨翔號召大家一起加入導盲犬寄宿家庭的行列。（圖／JINS提供）

廣告 廣告

日本品牌JINS 長期關注動物平權，今年第六度與導盲犬協會聯名，推出時下最流行的針織提袋，其販售所得將全數捐贈導盲犬協會，為導盲犬訓練盡一份心力。「Sit」、「Stay」、「OK」三個聽起來簡單的指令，對訓練中的導盲幼犬來說，至少需要經過兩年的時間，包括餵食照顧、社會化體驗豐富的學習經驗，經過導盲犬協會認證後，才能正式成為視障朋友的另一雙眼，穩定地帶領視障朋友穿梭大街小巷。

JINSX導盲犬公益協會全新針織提袋，找來準爸爸連晨翔擔任公益代言人。（圖／JINS提供）

今年 JINS X 導盲犬協會聯名商品「針織提袋」，以溫暖的奶茶色與淺棕色交織而成，提袋兩面繡有象徵導盲犬的狗狗頭像，趴在地上溫柔陪伴與守護主人，象徵導盲犬與人類密不可分的關係。提袋的設計理念，是希望讓喜愛狗狗、支持導盲犬的消費者隨時帶在身邊，就像狗狗喜愛陪在主人身邊一樣。



此次公益商品販售所得，將會全數捐贈導盲犬公益協會，邀請消費者一起加入這個既有愛又有意義的活動，讓全台近6萬位視障朋友，都能擁有一個陪伴他們的領航員。

更多緯來新聞網報導

林依晨生完二胎超美狀態復工 被情慾戲老手吳可熙愛撫「秒有感覺」

告五人戶外演唱會遇大雨 4校共演澆不熄2萬粉熱情