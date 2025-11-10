川普喊全民普發2000美元？ 高收入者不在名單內

【緯來新聞網】美國總統川普近日提出，計劃向美國民眾發放至少2,000美元（約新台幣6.2萬元）的「關稅紅利」，引發外界關注。財政部長貝森特（Scott Bessent）隨後表示，該構想或許可透過川普今年稍早簽署的經濟政策法案中所包含的減稅措施來落實，但目前尚未與總統就此事進行討論。

（圖／翻攝自美國白宮官網）

川普於9日在社交平台Truth Social發文，反擊外界對其關稅政策的批評，直言「反對關稅的人都是傻瓜！」他聲稱，美國如今是「全球最富有、最受尊敬的國家」，不僅幾乎沒有通膨，股市屢創新高，401K退休帳戶資產也創下紀錄。並表示，美國正收取數兆美元的關稅收入，未來可望用於償還高達37兆美元的國債，同時迎來全國製造業投資潮。他強調，「每位美國人（不含高所得者）將獲得至少2,000美元的紅利。」



對於總統此番說法，貝森特接受美國廣播公司（ABC）節目《This Week》專訪時回應，他尚未與川普討論具體計畫，但指出這筆「2,000美元紅利」可能以多種形式呈現。他說：「這可能體現在我們目前的經濟措施中，例如小費免稅、加班費免稅、社會安全福利免稅，或汽車貸款利息可扣抵等政策。」



川普曾在今年8月與10月提出發放600至2,000美元刺激支票的構想，但此類舉措需獲國會批准。自11月5日美國最高法院就關稅政策合法性展開辯論以來，川普加強為自身關稅政策辯護。但多位大法官對其合法性存疑，若最終裁決不利，可能迫使政府退還逾1,000億美元關稅收入，並重創川普第二任期的重要經濟政策。川普警告，若法院裁決對其不利，將對美國造成「災難性」後果。貝森特則表示，關稅的核心目的在於重新平衡貿易，使之更公平」。

