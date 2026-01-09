川普喊北京怎對台就看習 方恩格籲：別天天講「民主vs威權」

美國總統川普近日受訪表示，大陸國家主席習近平對台灣的作為「取決於」對方，但對改變現狀，自己會「非常不開心」，他並稱，習不會在他的總統任內對台灣採取行動。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格點出，雖然說了若習近平攻台「會非常不高興」， 但川普也沒說會派兵協防台灣，台灣要做好國防準備，別天天講「民主vs威權」、進行金錢外交等浪費時間和錢的動作。

《紐約時報》昨（8）日公布川普的專訪內容，他強調，習近平對台灣的作為「取決於」對方，但對改變現狀自己會「非常不開心」。報導指出，川普是在提及習近平可能從美國在委內瑞拉採取軍事行動中，吸取什麼教訓的背景下，發表相關評論，他並不認為這些情況可以類推，因為台灣並未對中方構成馬杜洛政府對美國所構成的同類威脅。

廣告 廣告

川普也重申，自己的總統任期內，習近平不會在自己任期內對台灣採取行動，而是可能會在美國換了總統之後這麼做，「但我不認為，他會在我擔任總統時這麼做」。川普的任期將於2029年結束，去年川普政府一份戰略文件顯示，要透過加強美國及盟友的軍力，以防止因台灣和南海與北京發生衝突。

而針對川普的對台發言，方恩格今天在臉書發文表示，川普雖然說了若習近平攻台「會非常不高興」，但也沒說會派兵協防台灣。他直言，自己常常說台灣要做好國防準備，別天天講「民主vs威權」、台灣跟誰站在一起，以及發人權獎給東南亞國家異議人士，金錢外交、請過氣外賓來台等浪費時間和錢的動作。

【看原文連結】