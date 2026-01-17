川普喊打擊中南美毒販！下一步鎖定「這些國家」美航空總署示警：近期恐有軍事活動

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近來在中南美洲大動作不斷，在經歷了月初美國突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，更加劇了他與中南美洲領導人對峙的緊張情勢。美國聯邦航空總署（FAA）也於16日對中南美洲的航空公司發出緊急警告，該地區最近可能發生軍事活動。

川普上周曾提到欲打擊墨西哥毒販集團。（圖／美聯社）

據《路透社》報導，川普政府已多次對中南美洲安全局勢發表強硬言論，川普上周才提到目前毒販集團「實質控制墨西哥部分地區」，並不排除以軍事手段打擊毒販據點，而這僅是他欲以美軍打擊毒販集團的一系列舉措之一。

美國聯邦航空總署16 日發布航空安全警告，提醒航空公司在飛越墨西哥、中美洲、厄瓜多與哥倫比亞等中南美洲空域時要特別注意，原因是潛在軍事活動與 GPS 導航干擾可能對飛行安全造成風險。該系列警告從 1 月 16 日起生效，為期 60 天。FAA 表示，這些通告（Notices to Airmen）涵蓋整個中美洲及東太平洋部分空域，並呼籲航空公司密切注意更新，避免因區域局勢變化影響航班運作。

在本月初對委內瑞拉的突襲打擊後，美國聯邦航空總署也曾暫時調整部分航班航線，以因應加勒比海與周邊空域的安全風險。署長布萊恩・貝德福（Bryan Bedford）接受路透訪問時表示，航空主管機關在相關行動前，已與美軍保持密切協調，以確保民航飛行安全。

