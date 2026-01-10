川普喊投資委內瑞拉保證安全！業界不買單

▲美國總統川普（Donald Trump）週五在白宮與多位石油企業高層會晤，聲稱美國公司將在委國投資至少1000億美元，不過，大多數業者並不買單。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）週五在白宮與多位石油企業高層會晤，聲稱美國公司將在委國投資至少1000億美元，來重建當地的石油開採鑽探行動。不過，大多數業者並不買單，埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）直言，委內瑞拉現在處於「無法投資」狀態，讓川普一度揚言「如果你們不想去就跟我說一聲，因為還有25個今天沒來現場的人隨時樂意頂上」，場面尷尬。

根據《CNN》報導，川普在與多位石油企業高層結束長時間的會議後，沒有得到任何一間公司承諾向委內瑞拉投資，業界對於委內瑞拉政經社會是否能夠保持穩定深感疑慮。企業擔憂在委內瑞拉的員工和設備的安全，懷疑川普的保證在他總統任期結束後是否能夠延續，且委內瑞拉新政權的狀況也不明朗。

「這根本無法投資」，伍茲直言不諱地向官員表示在委內瑞拉經商所面臨的重重障礙，「在我們甚至能理解這項投資可能帶來何種回報之前，還必須先建立起多項法律與商業制度框架」。

會議上的其他石油公司高層也表達類似疑慮，企業強調，需要先獲得廣泛的安全和財務保障，然後才能開始進入投資提高當地石油產量的階段。就連川普重要金主、石油投資大亨哈姆（Harold Hamm）也認為，在支持政府的投資計畫之前，他需要得到更多的保證。

哈姆表示，「委內瑞拉面臨著許多挑戰」，哈姆說「那裡需要進行龐大的投資，這點我們大家都有共識，而且當然也需要時間，才能把這些事情真正落實完成」。

業界的冷淡反應可能會進一步讓川普對委內瑞拉的干預複雜化。川普設想把馬杜洛抓走後，美國石油企業就可以進入委內瑞拉，重塑委內瑞拉的政治領導層及其以石油為中心的經濟，但美國企業卻對委內瑞拉的不確定性卻步，尋求安全保障。

川普在會議中一度揚言，「如果你們不想去就跟說我說一聲，因為還有25個今天沒來現場的人隨時樂意頂上」。川普雖口頭上說投資委內瑞拉絕對安全，但沒有提供任何具體細節，也拒絕承諾投入重大聯邦資源。

會後能源部長萊特（Chris Wright）表示，雖然尚未在鼓勵企業投資委內瑞拉一事上取得任何重大進展，但已經看到業界展現出「濃厚興趣」，重建一個國家確實需要時間，「不是下週，也不是下個月，但那是我們努力想要達到的目標」。

