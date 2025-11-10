川普喊發「關稅紅利」每人6萬 高收入者不在名單內

川普宣布擬發每人2,000美元的「關稅紅利」。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）9日表示，受惠於其對等關稅政策，讓美國「變得更富裕」，政府將向除「高收入者」以外的所有美國人，發放「每人至少2,000美元（約新台幣62,000元）的紅利」。不過美國財政部長指出，目前尚未就此議題討論過。

川普9日在社群平台上發文指出，「反對關稅的人都是笨蛋！現在我們是世界上最富有、最受尊敬的國家，幾乎沒有通貨膨脹，股市也創下歷史新高，401K退休帳戶的資產也達到了歷史最高水平。」他表示，除了高收入者，將發放給每位美國人民至少2,000美元的紅利。

不過，對於川普所提的「關稅紅利」方案，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受《美國廣播公司（ABC）》節目「本週（This Week）」訪問時表示，他尚未與川普就此議題進行討論。

貝森特進一步指出，這筆2,000美元的紅利「可能會以各種形式發放」。他說：「這可能是總統稅改議程的一部分，比如免除小費稅、加班稅、社會安全稅，或讓汽車貸款利息可扣抵等方式。」

川普此番言論再度凸顯他對關稅政策的強硬立場，也引發外界對「紅利」計畫實際可行性及執行細節的質疑。

