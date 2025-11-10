川普喊發6.2萬「關稅紅包」 財長澄清只是總統的構想

川普喊全民普發2千美元，財長貝森特透露可能方式。

川普周日在社群媒體上發文，嘲諷那些反對他關稅措施的人是「傻瓜」，川普說美國現在是世界上「最富有、最受尊敬的國家，而且幾乎沒有通膨，還有創紀錄的股市」並宣布，「排富之後，美國每個人將獲得至少2000美元（約新台幣6.2萬元）的紅利」。

川普拋出「直接發錢」構想。不過，財政部官員隨後澄清，目前尚未有正式提案送交參議院，強調「這只是總統的構想之一」。美國財長貝森特受訪表示，川普所提到、美國民眾可能獲得至少2000美元「關稅紅利」的構想，可能會透過川普今年稍早簽署的經濟政策法案中通過的減稅措施來落實。

貝森特舉例，像小費免稅、加班費免稅、社會安全福利免稅，或汽車貸款利息可扣抵。貝森特的說法，等於淡化川普政府發給退稅支票的可能性，暗示美國民眾可能會見到的是稅金減免。