川普喊美中關係超好！她示警：台灣不能鬆懈

[NOWnews今日新聞] 中國國家主席習近平昨（4）日晚間和美國總統川普（Donald Trump）通話，內容包括台灣、俄烏及經貿等。對此，政治評論員吳靜怡提到，表面上，這是一場延續貿易休戰氣氛的高層對話；實質上，卻再次暴露台海「國防紅線」的緊迫性；川普維持一貫的「戰略模糊」，僅強調美中關係「極其良好」，並釋出四月可能舉行北京峰會的訊號。當美中在談穩定，真正被放上風險天秤的，正是台灣的主權處境和態度。

吳靜怡今發文指出，從貿易休戰到國防紅線，川習熱線後，台灣捍衛主權刻不容緩！川普與習近平的通話，被多數外媒形容為「穩定關係」、「管理衝突」的降溫訊號；但對台灣而言，這通熱線真正傳遞的，是一個再清楚不過的警示，美中大國可以選擇暫時休戰，台灣卻完全沒有鬆懈的本錢。

吳靜怡認為，表面上，這是一場延續貿易休戰氣氛的高層對話；實質上，卻再次暴露台海「國防紅線」的緊迫性。根據外媒報導，對話內容涵蓋大豆貿易、伊朗局勢與烏克蘭戰爭等議題；習近平則再度重申台灣是不可逾越的「紅線」，並警告美國對台軍售必須「極度謹慎」。川普維持一貫的「戰略模糊」，僅強調美中關係「極其良好」，並釋出四月可能舉行北京峰會的訊號。當美中在談穩定，真正被放上風險天秤的，正是台灣的主權處境和態度。



吳靜怡說，台灣此刻對「國防自主」的投入，不是選項，而是底線，賴清德政府近年提高國防預算、推動不對稱作戰體系，聚焦無人機、飛彈與後備改革，核心目的只有一個，就是確保台灣在任何情境下，都具備獨立防衛的能力，而不是把安全寄託在他國談判結果之上。歷史反覆證明，最危險的時刻，往往不是衝突升高，而是外界誤以為衝突不會發生。

吳靜怡也說，同樣關鍵的是科技產業與「非紅供應鏈」的戰略選擇，以台積電為代表的台灣半導體產業，近年加速布局美國、日本與歐洲，透過產能分散降低地緣政治風險，這不只是商業布局，更是國安層級的主權工程，當科技供應鏈被威權體系掌控，經濟依賴就會迅速轉化為政治勒索，台灣產業唯有去風險化、去紅色依賴，台灣才能保有自主決策空間。



吳靜怡更強調，捍衛中華民國台灣的民主自由，從來不是抽象口號，川習通話中同時討論伊朗與烏克蘭議題，顯示美中在部分全球衝突上仍可能「有限合作」，但這絲毫無法掩蓋北京對台灣的統一企圖！中國對台軍事壓力持續升高、灰色地帶行動不斷，台灣的安全不應該被納入任何「風險管理」或「大國協調」的附屬談判條件。因此，科技實力成為民主防線還不夠，必須持續深化國防自主和全民防衛意識，台灣沒有被動等待國際情勢發展的條件，必須主動強化非紅供應鏈與民主夥伴的合作，因為如果四月峰會真的促成美中新的貿易安排，台灣議題是否再度被邊緣化，沒有人能給出保證，川習熱線提醒台灣社會一個現實，貿易休戰可以是暫時的，國防紅線卻永遠存在。

吳靜怡最後表示，台灣唯有以科技創新、民主韌性與國防自主為基礎，才能打造不受擺佈的未來；這已經不是選擇題，而是中華民國台灣此刻必須承擔的歷史責任，刻不容緩。

