川普喊美伊將和解 台股狂飆逾1600點、新台幣卻先升後貶
〔記者陳梅英／台北報導〕市場對美伊即將簽署和平協議的期待升溫，激勵美股收紅，並帶動亞洲股市全面走揚。台股今日在台積電領軍下跳空大漲逾1600點，創史上第二大盤中漲點，重新站上44000點大關。不過，新台幣兌美元匯率表現相對冷靜，早盤雖一度升抵31.56元，隨後卻急殺至31.687元，匯價由升轉貶，目前落在31.66元附近。
根據外電報導，美國總統川普再度釋出美伊即將達成和平協議的訊息，並取消原定轟炸行動。川普表示，美國已與伊朗達成一項「偉大的和平協議」，目前僅剩相關文件待完成，預計未來幾天內即可正式簽署。
消息一出，市場風險偏好明顯回升，國際油價大幅回落，美股同步強彈，也帶動亞股普遍走高。
不過，儘管川普釋出和談利多訊息，但伊朗方面尚未證實相關內容，市場對協議能否順利落實仍抱持觀望態度。此外，歐洲央行在戰事尚未完全明朗前即宣布升息1碼，也反映主要央行對抗通膨立場仍偏鷹派，市場對聯準會維持高利率較長時間的預期並未改變，使美元缺乏進一步走弱空間，主要亞幣也未隨股市同步大漲，仍維持偏弱整理格局。
關鍵還是在於外資動向，匯銀人士指出，近期外資持續賣超台股並匯出資金，推升美元需求，使匯價承受貶值壓力。後續還是要觀察外資動向是否轉向，另外，下週進入超級央行周，市場關注日本央行、聯準會以及台灣央行等利率決策，預料新台幣短期仍維持區間整理格局。
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