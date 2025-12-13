川普喊美要重返50％晶片市占 對台影響？翁履中憂心1事

美國總統川普8日再次談到全球半導體布局，指出美國將很快重返全球50%的晶片市占。針對這事對台灣會有影響嗎？旅美教授翁履中表示，台灣還有大概5到8年的時間，可能某種程度還有優勢。但我們擔心的是，我們現在需要的是一個把關的機制，怎樣能夠確保我們不管在市場 、還是在製程的技術上，都真的能夠阻擋美國的壓力。

針對川普提及美國將很快重返全球50%的晶片市占，對台灣會有影響嗎？還是共贏、雙贏？翁履中12日在《嗆新聞》節目中表示，我們台灣本來是有極大優勢，完全掌握在我們手上，但是美國慢慢就會拿過去多一些，如今在美國手上，也有它的半導體產業，靠著台灣也打造出來了。對台灣至少在半導體優勢上，差別很大，就會減少很多，但若說台灣完全已經沒有了？目前為止還沒有，還有大概5到8年的時間，台灣可能某種程度還有優勢。

翁履中接著表示，所謂的有優勢，就是不管從市場的占比，還是我們的製程技能上，都還是領先。但是我們擔心的是，我們現在需要的是一個把關的機制，怎樣能夠確保我們不管在市場 、還是在製程的技術上，都真的能夠阻擋美國的壓力。

翁履中認為，美國不可能要二流產品的，川普要的就是最新的。所以當台灣說要把最先進的技術留在台灣時，其實這個話很虛，因為美國不可能接受第二級產品，川普要的是你最新最好的通通要在這裡。台灣大概可以虛與委蛇的說，沒有辦法那麼快，因為你的技術勞工不夠，所以美國才會說台積電訓練，讓美國也有技術勞工，這已經落實了，不是空穴來風。

翁履中點出，我們所有的上下游，美國覺得台灣做得很好，所以想要去複製、想要去學習。我們因為在談判上也沒有什麼籌碼，所以我們就說我們可以做這樣的事情。只不過我們可能真的要好好的務實地想，我們真的打算把台積電、台灣這種模式搬到美國，搬過去，這是不得不為，可是有什麼可以留下來或是可以換到什麼。我們不能完全配合你，日本、韓國在談判時也都不會是完全什麼都給你，所以我們可以稍微大膽一點。

