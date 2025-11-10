川普喊話要大撒幣！每人爽領「關稅紅利」6.2萬 富人遭排除

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國物價因關稅政策，居高不下。美國總統川普（Donald Trump）昨（9）日再開金口，宣稱要向美國公民發放每人至少2000美元（約新台幣約台幣6.2萬元）的「關稅紅利」，不過高收入族群將被排除。對此，美國財長貝森特（Scott Bessent）受訪時替川普緩頰，表示此項構想仍待與川普商議，目前尚未送交參議院，而這筆分紅應是藉由減稅機制落實。

美國總統川普昨日再開金口，宣稱要向美國公民發放每人至少2000美元的「關稅紅利」，不過高收入族群將被排除。（圖／The White House flickr）

綜合外媒報導，川普9日在社群Truth Social上上發文，嘲諷反對關稅政策的人是「傻瓜」，宣稱美國因關稅政策而富有，他強調，「美國目前是全球最富有、最受尊敬的國家；幾乎沒有通膨、股市創歷史新高、401K退休帳戶也達最高紀錄。」川普同時宣布，將排除高收入者，向其餘的美國公民普發2000美元的關稅紅利。

同時，川普也提議改革醫療制度，將補助直接發給人民，而不是保險公司，「我建議參議院共和黨人，將目前撥給那些吸金的健保公司，以維持糟糕歐巴馬健保醫療體系的數千億美元資金，直接發放給民眾，讓他們有能力自行購買自己想要的更優質醫療保險，還能有所結餘。」他緊接補充：「換句話說，就是從那些大型的、惡劣的保險公司手中拿走資金，發給民眾，並徹底終結歐巴馬醫保這個世界上最糟糕的醫療體系。另外，我們還必須廢除冗長辯論（Filibuster）程序！」

對此，美財長貝森特在參加美國廣播公司（ABC）的《This Week》節目中被問及此事，他表示目前這些構想尚未成為具體政策，「我們沒有正式提案，也沒有打算現在就送進參議院。」他補充，分紅或許將會透過減稅措施實現，例如取消小費或加班費等課稅。

