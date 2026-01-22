川普喊話「只要一塊冰」 格陵蘭前議員怒斥上面住著很多人

川普在評格陵蘭問題時表示，他只是想要「一塊冰」，這句話惹怒了格陵蘭人，一名格陵蘭前議員就說，格陵蘭不只是一塊冰，格陵蘭上面住著很多人！

美國總統川普，21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表演說，針對格陵蘭問題聲稱，他只是要求「一塊冰」，不過當地居民聽到川普的話之後，怒不可遏，一名格陵蘭議會前議員就說，格陵蘭上面有住人！（葉柏毅報導）

據「今日美國報」報導，川普在演說中，不但多次搞混冰島與格陵蘭，甚至說他所要求的，只是寒冷，地理位置也不算好的「一塊冰」，但是能在世界和平與全球安全上，發揮關鍵作用。

不過川普這個「一塊冰」的說法，惹怒了格陵蘭議會前議員馬丁努森，她在接受美國國家廣播公司（NBC）新聞專訪時，怒斥川普的言論表示，格陵蘭不只是一塊冰，格陵蘭上面住著很多人。馬丁努森也強調，川普對格陵蘭的野心，令目前格陵蘭的居民，對自己的處境，都十分擔心。

NBC在報導中也訪問了一名70多歲的退休木匠凱爾森，凱爾森表示，川普或許可以靠武力奪取他想要的任何地方，但永遠無法贏得和平」。凱爾森也說，格陵蘭人喜歡美國人，也喜歡世界各地的所有人，不過如果要他們變成美國人，他的回答則是「不、不、不」。