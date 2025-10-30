川普喊話「將重啟核武測試」 允許南韓建造核動力潛艦

在川習會登場前，川普先拋了一枚震撼彈，說美國要重啟核武測試，克里姆林宮警告，如果美國恢復核試，他們就會跟進。另外川普也點頭，讓南韓擁有核動力潛艦，將會在美國費城建造。美國財長貝森特在川習會後證實，中國將恢復採購美國大豆，初期會先購買1200萬公噸。

釜山川習會落幕，川普被拍到結束後還與習近平講悄悄話。（圖／達志影像美聯社）

美國總統川普與中國國家主席習近平的會晤呈現出友好氣氛，雙方均表示願意緩和先前緊張關係。會談中，兩國領導人就多項議題達成共識，包括中國承諾立即採購美國農產品，以及簽訂為期一年的稀土供應協議。此外，美方宣布將降低對中國進口品的關稅，從57%降至47%，吩坦尼關稅也從20%降至10%。然而，在會談前，川普曾發表關於核武測試的言論，引發專家擔憂，顯示美中關係仍存在複雜面向。

川普與習近平會面時展現出友好姿態，川普一見到習近平便稱呼對方為「老朋友」，氣氛明顯與先前的緊張關係不同。習近平則表示，兩個主要經濟體之間偶爾出現摩擦是正常的。然而，在會場外，雙方記者為爭取拍攝位置而混亂，甚至有記者提出敏感問題，顯示媒體對此次會談的高度關注。

在會談前，川普曾發文表示，因為其他國家都在進行核武試驗，他已指示戰爭部進行同等程度的測試計畫，以免被中俄趕上。華盛頓郵報分析師Josh Rogin對此表示擔憂，認為核武測試本身就有風險，一旦美國開始測試，其他國家可能跟進，而這些測試能獲得的科學益處有限。

不過回顧這趟亞洲行，川普不避諱大秀軍力，先前在日本，還隨戰機一起搭航空母艦的升降機 入場，當時他演說就曾預告，美國為了保衛國家，將不再奉行所謂的政治正確，如今看來也像埋下伏筆。

除了核武議題外，川普還在會前罕見同意南韓可以打造核動力潛艦，被視為針對中國和北韓的舉動。CNN資深國際特派Will Ripley指出，這艘潛艇將在費城造船廠建造，但可能需要很多年才能完成。

會談後，雙方在貿易問題上各退一步。川普證實中國將立即採購美國大豆和其他農產品，同時雙方達成為期一年的稀土供應協議。中國原本計劃在10月初擴大稀土管制，而稀土對國防產業極為重要。根據戰略暨國際研究中心(CSIS)資料，打造一架F-35戰鬥機，需要約440公斤的稀土元素，維吉尼亞級潛艦則要4400公斤。

紐約時報專欄作家紀思道認為，川普先前恐怕低估各自的籌碼，認為美國買的中國貨，比中國買得美國貨多，但他沒有意識到，中國可以從巴西和阿根廷獲得大豆，但我們沒有其他方式獲得稀土。

會談結束後，川普心情愉快，還被拍到在習近平耳邊說悄悄話。中國外交部發言人郭嘉昆表示，兩國元首同意保持經常性交往，川普期待明年早些時候訪華，並邀請習近平訪問美國。川普為這次會晤打出超過滿分的12分，唯一的遺憾是無法順道在板門店與北韓領導人金正恩會面。

