川普喊該降2碼 要加緊「面試」下一任Fed主席

美國總統川普對於聯準會（Fed）決議降息1碼，仍不滿意，10日批評指稱Fed應該「至少降2碼」。他也提到當天會面試Fed前理事華許，加緊尋找下一任主席。

川普10日表示，Fed降幅「相當小」，照理說降幅應該是「至少兩倍」（2碼），並且批評現任Fed主席鮑爾「僵化」、「死腦筋」。

他說，「我們必須要有一種心態，就是在一國表現良好時，不要扼殺成長」，他抨擊Fed「正在這麼做。他們扼殺成長」。

川普被問到是否正在面試接任Fed主席的最後入圍人選時表示：「我今天（10日）會和華許見面。我將與他們面談。」

廣告 廣告

他說，他並未要求新任Fed主席候選人要表態降息，但強調自己的看法是「我們的利率應該要低更多」，基本上他很清楚自己想要找什麼人。「再說一次，我要找的是在利率問題上會誠實的人」，他可能未來兩周宣布提名人選。

Fed新任主席遴選已進入最後階段。川普9日說，他正考慮「幾個不同的人選」，但他「已經相當清楚自己想要的是誰」。

華盛頓郵報引述知情人士指出，川普預料未來幾周將提名他偏好的國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特，明年5月接任Fed主席。不過眾所皆知，川普常做出令人意外的人事決定，因此在他正式宣布提名人選前，都不算定案。其他最終考慮的候選人包括現任Fed理事沃勒和鮑曼，前理事華許及貝萊德高階主管李德。

【看原文連結】

更多udn報導

台人亂搞？日本電梯口見1亂象 網：好意思笑大陸

影帝認1原因被台封殺4年 零收入靠擺地攤謀生

提早上班「屢勸不改」丟飯碗 她提告下場慘了

又被酸修修臉 美乳女神怒回擊：我只想要縮胸