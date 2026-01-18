川普喊調高歐洲8國關稅搶格陵蘭 學者：人民非籌碼

美國爭取格陵蘭領土又出現新動作，美總統川普宣稱將對歐洲8國加徵10％關稅，受到國際關注。彰化師範大學公共事務與公民教育學系李其澤副教授指出，美國此舉已超越貿易摩擦，華府的算盤並不難懂，重點就是格陵蘭的戰略位置與礦產資源，不過當美國優先走向同盟付費，美國將失去領導國際秩序的合法性；當「同盟」可被關稅挾持，台灣也應深思對於降低單一政治「夥伴」利用性的議題。

李其澤指出，2026年1月17日，跨大西洋同盟遭遇一場不必要、卻極具破壞力的震盪；川普宣稱，因歐洲盟友反對美方「完全且徹底」收購丹麥自治領土格陵蘭，將自2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國、荷蘭等八國加徵10％關稅，並威脅若未達成交易，6月1日關稅將升至25％。

李其澤表示，這次已非單純的貿易摩擦，而是把關稅變成對盟友的政治懲罰，把安全承諾轉化為「可加價的服務」。歐盟執委會主席烏爾蘇拉·范德賴恩與歐洲理事會主席安東尼奧·柯斯塔已提出警告，認為此舉將把跨大西洋關係拖入「危險的向下螺旋」。

李其澤也提到各國反應，歐盟外交政策高級代表卡雅·卡拉斯直言，這種同盟內部的消耗，只會讓中國與俄羅斯坐收漁利；格陵蘭的安全疑慮，原本就可以在北約框架內處理。英國首相施凱爾公開表態，對追求北約集體安全的盟友施壓「完全錯誤」，並強調格陵蘭的未來，應由格陵蘭人民與丹麥共同決定。

李其澤分析，華府的戰略算盤並不難理解。格陵蘭的地緣位置與礦產資源，使其被納入美國北極安全與飛彈防禦的想像版圖，但若將主權與自決視為房地產交易，等同承認國際規則只是裝飾，更令人憂心的是，歐洲外交圈已開始質疑這類單邊關稅措施的法理基礎，而美國貿易代表葛里爾又建議歐盟將「格陵蘭關稅」與既有美歐貿易安排切割，反而暴露決策過程的即興性與內部矛盾。關稅可以精算，信任卻難以標價。當同盟被迫將「防衛合作」重新定義為「反勒索協調」，北約最核心的嚇阻邏輯勢必遭到侵蝕。更具諷刺意味的是，格陵蘭與丹麥當地民眾的反彈與抗議，已在努克與哥本哈根浮現，清楚提醒國際社會，領土不是獎品，人民不是籌碼。

對台灣而言，李其澤警告，這場北極風暴帶來相當冷峻的啟示。若同盟關係可以被關稅槓桿挾持，任何夥伴都必須降低對單一政治力量依賴的脆弱性。更為務實的方向，是將安全合作制度化，深化供應鏈與關鍵產業韌性，並拓展多邊連結，讓承諾回到制度與共同利益，而非交易與脅迫。

李其澤最後總結，格陵蘭或許不是一道刻意設計的考題，卻測出了同盟政治最致命的裂縫。當「美國優先」逐步走向「盟友付費」，美國失去的，恐怕不只是談判籌碼，而是其領導國際秩序的合法性本身。

