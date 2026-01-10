川普喊「任內中國不會侵台」 翁履中解讀弦外之音：現實很殘酷

政治中心／倪譽瑋報導

近期美國總統川普在專訪談到中國侵台問題，他表示中國國家主席習近平「不會在他任內做」。旅美教授翁履中觀察，川普並不是強勢地說中國不敢打，而是表示「在未來要做交易的情況下，中國不會這樣做」；翁履中也補充，過去川普多次強調自己和習近平關係好，對台灣則沒給出明確保證「世界的真實很殘酷」。

翁履中在個人Youtube頻道中指出，川普在《紐約時報》的專訪中勾畫他對全球版圖的想法，川普眼中的世界是「有實力的大國可以劃定自己的板塊、劃定勢力範圍，因為美國就是這麼做。」專訪也有提到台海，翁履中認為，川普在這議題上是想傳達美中之間的友好關係。

翁履中表示，川普在專訪中並未親口說出「中國不敢侵台」，他的說法是「在下一個總統時他（習近平）可能會這樣做，但不會在我任內做」；而訪問的記者認為，川普在言談中暗示，中方不敢在川普任內行動。

翁履中觀察川普訪問的片段，他解讀川普的反應比較像「可能會這樣做，但我任內不會」，不是強勢說中國不敢打，而是說「因為我跟習近平關係很好，所以我們在未來要做交易的情況下，他不會這樣做」。

如果延續川普一直以來強調「與習近平關係很好」，翁履中表示可看到一個面向「就像是美國國安戰略，世界就是三分天下，西方是我的，其他地方我管不著，我也不想管，我們互相尊重，俄羅斯有俄羅斯的版圖，中國有中國的勢力範圍，我們可以和平共存，只要美國有利益就好。」

翁履中認為，如果真的要推測，川普有意在下次川習會時「好好談談這個世界我們該怎麼分。」在川普的4年任期可保台灣4年平安無事，因為對北京來說，不必在這個時候去挑戰、浪費這個成本。

翁履中指出，川普視俄羅斯、中國為同等級，但碰上台灣，川普並未給出保證。自己的看法可能會被視為疑美，但「看完這些報導，看到美國最近的這些動作，要用什麼方式繼續告訴台灣民眾『美國站在我們這邊』？距離世界的真實越近，很殘酷，但你越安全」他直言，台灣要中美雙方都聆聽自己的意見不容易，但至少要了解這兩國的想法。

