川普喊「全民普發」6萬！美財長回應保守
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump），週五在自家社群平台表示，有意向民眾發放1人2000美元（折合新台幣約6萬）的關稅分紅，不包含高收入者，形同另類的「全民普發」。不過美國財政部長貝森特（Scott Bessent）的回應相當保守，聲稱尚未與總統討論到這個議題，並表示可以透過減稅之類的措施，實現對人民的承諾。
綜合美媒報導，川普9日在社群平台Truth Social發文，打著：「反對關稅的人都是傻瓜！我們如今是全世界最富有、最受尊敬的國家，不僅幾乎沒通膨、股市創新高，401k退休帳戶餘額也來到前所未見的高點。」
接著，川普又喊出，美國正在收取數兆美元的關稅收入，很快就能開始償還約37兆美元的債務，並迎來史上最大投資潮，全美各地都將興建工廠：「每個人都將獲得至少2000美元的紅利（不包含高收入者）！」
分析認為，川普此舉似乎是為了爭取更多民眾，對其爭議性關稅政策表達支持，因為就在數日前，美國最高法院剛舉行相關聽證會，民主派、保守派都有大法官對於川普繞過國會、擅自引用《國際緊急經濟權力法》 （IEEPA）加徵關稅的合法性表示擔憂，只是還不清楚最高法院何時會做出裁決。
對於川普的提議，貝森特當天接受《ABC News》專訪時則指出，他還沒有跟川普談論到發給每個美國人2000美元的事，但他認為有很多種形式、途徑，可以落實對民眾的照顧，比如減稅措施、汽車貸款抵稅、取消對小費與加班費的課稅等等。
