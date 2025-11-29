川普喊「封閉領空」集結美軍 委內瑞拉痛批：殖民式威脅

委內瑞拉海岸17日出現一艘漁船停泊在帕里亞灣（Gulf of Paria）。（圖／路透社）

美國總統川普（Donald Trump）日前在社群平台Truth Social上表示，委內瑞拉上空及周邊空域「應被視為完全封閉」，但未提供任何細節，引發委內瑞拉首都卡拉卡斯方面的不安與疑惑。外界普遍認為，華府正逐步加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的施壓。

川普29日上午在自家媒體Truth Social發文表示，「致所有航空公司、飛行員、毒販及人口販運者，請把委內瑞拉上方與周邊空域視為已全面關閉。」

不過，據《路透社》報導，多名受訪的美國官員表示，他們對此公告感到意外，也不知情美方是否有任何執行空域封鎖的軍事行動正在進行。五角大廈未回應相關詢問，白宮也未提供進一步說明。

委內瑞拉政府則在29日下午發布聲明，強烈譴責川普的言論，批評這是對該國主權的「殖民式威脅」，更與國際法精神不符。聲明指出，美國總統的發言是一項「敵對、單方面且武斷」的行動，無法與國際法原則相容。

曾在1998至1999年指揮伊拉克北部禁航區的退役中將戴普圖拉（David Deptula）表示，川普此番宣示「提出的問題比給出的答案更多」。他指出，若美國真要對委內瑞拉實施禁航區，所需的資源規模與計畫複雜度，將取決於封鎖目的，細節才是關鍵。

川普政府近月以來不斷討論如何因應其所指控的「馬杜洛政府涉及向美國輸送毒品」問題。馬杜洛則否認任何與非法毒品交易有關。《路透社》先前曾報導，美方考慮的選項包括推翻馬杜洛政權，並指出美軍在加勒比海已完成大規模軍力集結，且在過去近三個月中針對委內瑞拉外海疑似載毒船隻發動多次攻擊。川普也已授權中央情報局（CIA）在委國境內進行秘密行動。

馬杜洛自2013年掌權以來，多次指控川普試圖推翻他，並強調委內瑞拉人民與軍方都將抵抗任何外來企圖。川普本週稍早曾向美軍人員表示，美國將「很快」開始針對疑似委內瑞拉毒販展開地面行動。

