川普喊「徹底關閉領空」！委內瑞拉怒斥

▲美國總統川普（Donald Trump）29日表示，委內瑞拉上方及周邊的領空應被視為「徹底關閉」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）29日表示，委內瑞拉上方及周邊的領空應被視為「徹底關閉」，這引發委內瑞拉政府焦慮和混亂，並指責川普此舉是「殖民主義威脅」，譴責美方再度對委內瑞拉人民施加「非法且毫無理由的侵略」。

根據路透社等外媒報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請考慮將委內瑞拉上方及周邊的領空視為徹底關閉。」

多名美國官員在接受路透社詢問時表示，對川普的宣布感到意外，也不知道美國是否正在進行任何用於封鎖委內瑞拉空域的軍事行動。五角大廈未回應置評請求，白宮也未提供進一步說明。

委內瑞拉政府在29日下午的一份聲明中譴責了川普的言論，稱其為針對這個南美洲國家主權的「殖民主義威脅」，並與國際法不相容。聲明指出，該貼文「代表了一種敵對、單方面和武斷的行為，與國際法原則不符」。

加勒比海地區大規模軍事集結

曾於1998至1999年指揮伊拉克北部禁航區的退役中將德普圖拉（David Deptula）表示，川普的宣布引發的疑問多於答案。他指出，若要在委內瑞拉上空設置禁航區，所需的資源與規劃將相當龐大，且取決於空域封鎖的目標。他說：「細節決定一切。」

川普政府一直在評估與委內瑞拉相關的選項，以對抗其所指稱的「馬杜洛涉入向美國輸送非法毒品」。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）否認自己與毒品交易有任何關聯。

路透社先前報導，美方考慮的選項包括推翻馬杜洛政權；而美軍在完成於加勒比海的大規模軍力部署後，已準備進入下一階段行動，且在近三個月來不停對委內瑞拉海岸附近的疑似毒品運輸船進行打擊。川普也已授權CIA在委內瑞拉開展秘密行動。

自2013年掌權以來，馬杜洛一直聲稱川普企圖推翻他，而委內瑞拉人民與軍隊將抵抗任何此類行動。

從今年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋針對疑似運毒船隻發動至少21次打擊行動，造成至少83人喪生。

川普本週早些時候告訴軍事人員，美國將「非常快地」開始地面行動，以阻止可疑的委內瑞拉販毒者。

委內瑞拉指責美國懷有「殖民野心」

委內瑞拉政府表示，美國正在拉丁美洲展現「殖民野心」，並呼籲國際社會拒絕這種被其描述為不道德的侵略行為。

委內瑞拉政府的聲明還補充說，川普的宣布相當於單方面暫停了移民遣返航班，近期已有近1萬4000名委內瑞拉人自美國遣返返國的遣送航班。過去幾個月來，在川普政府加強移民管制下，這些航班每週執行兩次。

據安全與外交消息人士的說法，馬杜洛與政府高層官員近來幾乎每天出現在國營電視台上抨擊美國帝國主義，但並未點名川普本人，顯示委內瑞拉政府可能正嘗試緩和緊張局勢。先前曾頻繁遭點名的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），近期也較少受到委國官方批評。

美軍的船隻爆破行動讓委內瑞拉東北部蘇克雷州的當局加強戒備，保安部門巡邏增加，執政黨支持者也加強監控，使當地民眾感到更加恐懼，據四名居民與一名近期訪客透露。

在美軍集結之際，委內瑞拉的GPS訊號近週也受到干擾。

川普的宣布是在美國聯邦航空總署（FAA）上週警告主要航空公司，稱飛越委內瑞拉時存在「潛在危險情況」之後發布的。FAA指出，委內瑞拉境內「安全情勢惡化，軍事活動升高」。

在該警告發布後，委內瑞拉撤銷了六家國際航空公司的營運權，這些航空公司當時都已暫停飛往委國的航班。

