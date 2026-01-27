川普喊「必看」！梅蘭妮亞16萬元造型亮相 迎接重要時刻

川普出席《梅蘭妮亞》紀錄片白宮特別放映會，力挺妻子。（翻攝X@realDonaldTrump）

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片《梅蘭妮亞》（Melania）即將在全球上映，早前在白宮舉行特別放映會，梅蘭妮亞穿著一身約新台幣16萬元的服裝亮相，美國總統川普（Donald Trump）也親自為妻子打片，直呼「必看！」

川普為何親自發文力挺？ 白宮放映大咖雲集？

綜合外媒報導，《梅蘭妮亞》將於1月30日在美國及全球戲院正式上映，本週先在白宮舉辦一場私人放映會，邀請親友與政商名流提前欣賞影片。出席者除了川普夫妻、兒子巴倫（Barron Trump），還有蘋果執行長庫克（Tim Cook）、亞馬遜執行長安迪賈西（Andy Jassy）、拳王泰森（Mike Tyson）、約旦王后拉尼婭（Queen Rania）等。

川普在社群平台發文，寫道：「《梅蘭妮亞》這部電影，絕對必看！現在就去買票！賣超快！」為妻子打片。

當天梅蘭妮亞全身都穿愛牌Dolce & Gabbana亮相，白色絲質燕尾服襯衫售價975美元（約新台幣3萬元），搭配售價600美元（約新台幣1.8萬元）的天鵝絨黑褲；腰間則繫上一條義大利製純絲腹帶，售價525美元（約1.7萬元），為整體造型增添正式感與細節層次。腳踩Christian Louboutin經典黑色亮片高跟鞋，售價2,995美元（約新台幣9.4萬元），整體造型奢華俐落。

第一夫人紀錄片多驚人？ 授權費破歷史紀錄？

《梅蘭妮亞》紀錄片由Amazon MGM Studios 取得授權，導演布雷特拉特納（Brett Ratner）執導，聚焦梅蘭妮亞在2025年總統就職典禮前20天的日常與幕後生活。片商強調，這是前所未有的第一夫人視角敘事，充滿私人時刻、重大會議與白宮準備過程。

《梅蘭妮亞》紀錄片由布雷特拉特納（左）執導。（翻攝brettrat IG）

影片的上映策略同樣引發討論，Amazon MGM Studios以4,000萬美元（新台幣12.6億元）取得《梅蘭妮亞》版權，打破紀錄片史上最高授權費紀錄，並投入額外宣傳費用，總成本高達7,500萬美元（約新台幣23.6億元）。

除了在美國2,000家戲院上映外，《梅蘭妮亞》也將在全球超過5,000家戲院同步放映。1月29日將在華盛頓特別安排多場首映活動，包括在重新命名的「川普－甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）舉辦首映典禮，話題十足。

