川普喊「我任內習近平不敢打台灣」！中國外交部跳腳：是中國人自己的事

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，外界也關心是否會影響兩岸局勢發展，川普7日接受《紐約時報》專訪，自信表示「習近平不會在我擔任總統期間攻擊台灣」。對此，中國外交部發言人9日回應嗆，「台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事」。

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會（圖／翻攝自中國外交部網站）

川普近日接受《紐約時報》專訪，記者詢問他攻打委內瑞拉的行動，是否會為中國、俄羅斯樹立一個先例時，川普表示，他對馬杜洛領導委內瑞拉構成的威脅的看法，與習近平對台灣的看法截然不同。至於台灣問題，川普直言，「那是習近平自己的事，想怎麼做取決於他自己，但是我已經向他表達過，如果他那樣做我會非常不高興」，強調「我認為他不會那樣做，我希望他不要那樣做」。

記者接著追問，習近平是否會利用近期事態發展攻擊台灣，川普則暗示，只要自己還在任，中國領導人就不敢採取行動，川普自信表示，「或許會在換個總統之後這麼做，但我認為習近平不會在我擔任總統期間這麼做。」

針對川普專訪的內容，中國外交部9日的例行記者會中，發言人毛寧回應稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容外部干涉。」

