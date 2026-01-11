川普喊「我任內習近平不敢攻台」！真實目的曝 專家：在剪習近平裙邊

政治中心／黃韻璇報導

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，外界也關心是否會影響兩岸局勢發展，川普7日接受《紐約時報》專訪，自信表示「習近平不會在我擔任總統期間攻擊台灣」。對此，台大政治系名譽教授明居正就直言，川普在剪習近平的「裙邊」，認為川普此番發言除了警告，還有施壓。

川普近日接受《紐約時報》專訪，記者詢問他攻打委內瑞拉的行動，是否會為中國、俄羅斯樹立一個先例時，川普表示，他對馬杜洛領導委內瑞拉構成的威脅的看法，與習近平對台灣的看法截然不同。至於台灣問題，川普直言，「那是習近平自己的事，想怎麼做取決於他自己，但是我已經向他表達過，如果他那樣做我會非常不高興」，強調「我認為他不會那樣做，我希望他不要那樣做」。

記者接著追問，習近平是否會利用近期事態發展攻擊台灣，川普則暗示，只要自己還在任，中國領導人就不敢採取行動，川普自信表示，「或許會在換個總統之後這麼做，但我認為習近平不會在我擔任總統期間這麼做。」

明居正教授分析國際局勢。（圖／翻攝畫面）

針對川普專訪的內容，經常上媒體節目，精闢兩岸與政治時事的台大政治系名譽教授明居正接受資深媒體人黃暐瀚訪問時就直言，「川普在剪習近平的裙邊」，黃暐瀚指出，早在川普上任，明居正老師就斷言，川普會針對「主要對手」（中國）進行一連串的動作，不會直接對抗，卻會不斷設法減弱。

這次委瑞內拉的事件，就是川普在剪習近平的「裙邊」，打擊外圍勢力，減弱對手實力。而幾天前川普再度接受《紐約時報》專訪，強調他就任總統一天，習近平「不會打台灣」，他認為，這除了警告還有施壓，中方得考慮多個面向，真到那一天，國際勢力會不會真的與之為敵？

