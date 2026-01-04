川普喊「接管」委內瑞拉 盧比歐急滅火：僅持續石油禁運

2026年1月3日，美國總統川普（右）在海湖莊園召開記者會，說明美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動；左為美國國務卿盧比歐。路透社



美國總統川普揚言，在委內瑞拉總統馬杜洛遭推翻後，美國將「接管」該國，引發譁然。但國務卿盧比歐週日（1/4）暗示，美國除執行現有對委國的「石油禁運」外，不會介入對該國的日常治理。

川普（Donald Trump）週六在佛州記者會上六度重申，要「接管」委內瑞拉的承諾，引發民主黨人及部分共和黨聯盟成員的擔憂和不安，其中包含反對干預外國事務的「美國優先」（America First）基本盤。

對此，盧比歐（Marco Rubio）在美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目「面對全國」（Face the Nation）上澄清，美國將持續執行「石油禁運」政策，並期待看到一些改變，「這不僅是為了造福人民，也是為了遏制毒品走私。」

廣告 廣告

早在展開抓捕馬杜洛（Nicolás Maduro）行動前，美國就對進出委內瑞拉的受制裁油輪執行全面禁運。盧比歐強調，此舉將持續發揮巨大槓桿作用，「直到我們看到不僅符合美國國家利益，更能為委內瑞拉人民開創更美好未來的改變。」

盧比歐也暗示，美國將給予現任馬杜洛政權的掌權者施政時間，強調「我們將根據他們的實際作為來評判一切」。儘管未排除在委內瑞拉派出地面部隊的可能性，盧比歐指出，美國已在該地區強化軍事部署，具備攔截毒品船隻與制裁油輪的能力。

馬杜洛遭美軍抓捕並押回美國後，委內瑞拉最高法院憲法法庭下令，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任代理總統，以確保政府持續運作及國家全面防衛事務。

川普在週六的記者會上表示，將持續接管委內瑞拉，直到能夠達成安全、妥善且審慎的權力交接。他隨後指向身後的國安團隊成員，包含盧比歐與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），強調他們將接手這份工作，「我們將繼續掌舵，讓國家重回正軌。」

更多太報報導

嗆美突襲委內瑞拉 王毅：中國從不認為有國家可當國際警察

接替馬杜洛掌權的委內瑞拉代總統：一名死硬的左派革命人物

與馬杜洛一同被抓的第一夫人 掌控司法、更精明狡猾