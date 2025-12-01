川普喊「關閉委內瑞拉領空」恐爆新戰爭？翁履中揭玄機

美國總統川普再次強硬表態，宣布委內瑞拉周邊的領空應該視為關閉，彰顯出美國在對抗委內瑞拉的毒品走私及馬杜洛政權方面的立場日益強硬。旅美教授翁履中對此直言，川普對委內瑞拉的極限施壓，是一場經過精密計算的商業與政治操作。這場危機本質上更像是一場「國防科技展銷會」，不僅讓矽谷的國防新創公司賺得盆滿缽滿，更讓川普展現強硬的軍事肌肉，這是一種廠商有錢賺、總統有面子的「雙贏」。

翁履中1日在臉書貼文表示，看到一系列關於委內瑞拉局勢升溫的報導，大家或許會擔心，川普是否真的要揮軍南下，開啟一場新的戰爭？答案是否定的，至少美國絕不會輕易發動大規模的地面入侵。對川普而言，戰爭不是為了推廣民主或意識形態，而是一門需要精算成本與收益的「生意」。

翁履中接著表示，這場危機本質上更像是一場「國防科技展銷會」。 川普非常清楚，傳統的地面戰爭既燒錢又會帶來美軍傷亡，這不符合他的「美國優先」利益；但透過將焦點轉移到「打擊毒品恐怖主義」，他成功地為美國國防工業創造了一個全新的戰場。

翁履中指出，那些在烏克蘭戰場上可能因為電子干擾而失效，或是為了遙遠的台海衝突而研發的高科技無人機與AI監控系統，現在有了絕佳的「去庫存」與「實戰驗證」場域。這不僅讓矽谷的國防新創公司賺得盆滿缽滿，更讓川普能夠在不犧牲美軍性命的前提下，展現強硬的軍事肌肉。這是一種「雙贏」：廠商有錢賺，總統有面子。

翁履中更點出，川普對委內瑞拉的極限施壓，是一場經過精密計算的商業與政治操作。他用最小的成本（威嚇與封鎖），換取了國內政治的得分（強硬抗毒）以及國防產業的蓬勃發展。這再次證明，在川普的國際政治筆記裡，沒有永遠的敵人或朋友，只有成交與否的價格。而這一次，他顯然認為這筆生意相當划算。

