川普嗆不邀南非參加明年G20峰會 拉瑪佛沙批「懲罰性」措施

2025年5月21日，美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會見南非總統拉瑪佛沙。美聯社資料照片



美國總統川普抵制上週在約翰尼斯堡舉行的20國集團（G20）峰會後，他在週三（11/26）表示，南非將不會獲邀參加明年在佛羅里達州舉行的G20峰會，讓南非總統拉瑪佛沙表示遺憾，稱此舉是針對該國的「懲罰性」措施。

川普（Donald Trump）在自家社群媒體Truth Social發文稱，今年G20峰會結束時，南非拒絕將主席國職位移交給出席閉幕式的美國大使館高層代表。「因此，根據我的指示，南非將不會收到2026年G20峰會的邀請函，會議將在明年於佛羅里達州的『偉大城市』（ Great City）邁阿密舉行。」

對此，拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）辦公室指出，由於美國代表團並未出席峰會，G20輪值主席國的文件已於南非外交部正式移交給美國官員，並強調「儘管拉瑪佛沙總統及政府為重啟與美國的外交關係付出諸多努力，川普總統仍基於對我國的錯誤資訊與歪曲事實，持續對南非實施懲罰性措施，令人遺憾。」

自川普今年1月重返白宮後，美國持續批評南非政府的內政與外交政策。川普多次聲稱，南非黑人多數政府迫害白人少數族群，指稱當地發生白人農民「種族滅絕」事件，並在今年5月於白宮會晤拉瑪佛沙時，當面指控南非白人遭遇種族滅絕。

美國以南非白人遭受迫害為由，拒絕派代表團參加G20峰會，但各國元首及代表在22日峰會上仍通過一份應對氣候危機等全球挑戰的宣言，此舉引發白宮批評稱，南非不顧美國反對，仍堅持發布元首宣言，凸顯其已將G20輪值主席國「武器化」，意圖破壞G20的創立原則。

川普週三進一步宣稱，美國將「立即停止對南非的所有付款與補貼」。他在今年2月曾簽署行政命令，削減對南非的財政援助，理由是反對該國的土地政策，以及南非在國際法院針對美國盟友以色列提起種族滅絕訴訟。

