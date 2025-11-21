川普嗆女記者「小豬」惹議！ 白宮神護航：他這叫尊重、當面講真話

白宮發言人卡羅琳萊維特（右）替川普（左）的「小豬」發言護航。（翻攝karolineleavitt IG）

美國總統川普（Donald Trump）近日在空軍一號上，指著一名女記者，嗆她「小豬」（Piggy），引發軒然大波。對此，白宮發言人卡羅琳萊維特（Karoline Leavitt）21日護航回應，稱川普不是沒禮貌，而是坦率又尊重。

川普被問「已故淫魔」問題就跳腳？ 白宮怎麼解釋成「尊重」？

事件發生於11月14日，當時川普在空軍一號接受記者提問，《彭博社》女記者凱瑟琳路西（Catherine Lucey）提問已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電子郵件內容時，川普先表示兩人過去關係不好。路西追問，「如果郵件裡沒有不利於您的內容……」話還沒講完，川普竟直接用手指著她，不耐煩說：「閉嘴、閉嘴，小豬」。

廣告 廣告

畫面立刻在社群平台瘋傳，引發熱議。對此，萊維特今在白宮記者會表示，這段對話其實凸顯川普的「真性情」，解釋：「總統對你們每一位都非常坦率、非常誠實⋯⋯這也是為什麼美國人民再次選他，因為他就是這麼坦率。」

川普在空軍一號上，罵女記者「小豬」。（翻攝The White House YouTube頻道）

萊維特進一步強調，川普之所以會對媒體發火，是因為他討厭假新聞。說道：「當你們散播假新聞、扭曲他和政府的訊息時，他當然會生氣。但他同時也是史上最透明的總統，你們每天幾乎都能在橢圓形辦公室提問，前一任總統可不會這樣。」

萊維特甚至說：「他選擇當面講真話，而不是背後說你們壞話。這其實比上一任政府更尊重你們，上一任可是會直接幾週不理記者呢。」最後說：「在座每一位，都應該珍惜川普總統給你們的坦率和開放。」

而白宮前一天也向《People》雜誌發表聲明，替川普辯護，指該名記者在飛機上「對同事表現不恰當又不專業」。但白宮又沒說明到底哪裡「不專業」。聲明還指出：「既然你敢提問，就要敢被回擊。」

嗆完「小豬」又罵其他女記者？ 川普為何瞬間變臉？

事實上，就在「小豬」風波後沒幾天，川普又在公開場合對另一位女性記者動怒。他本週在與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德本沙爾曼（Mohammed bin Salman）的聯合記者會上，被記者問到遭沙國殺害的記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）問題時，川普馬上變臉，譴責記者「讓貴賓難堪」。

接著《ABC》記者瑪麗布魯斯（Mary Bruce）再度問到艾普斯坦案件，川普當場炸裂，怒罵：「大家都知道你們是在搞騙局！」「《ABC》這家媒體本身就是假新聞的加害者，我說真的，《ABC》的執照應該要被吊銷。你們的報導 97% 都在黑我，你們根本不可信！」甚至批評布魯斯：「你問問題的方式充滿惡意，非常糟糕！你應該回去重新學怎麼當記者！你沒資格再問問題了！」

更多鏡週刊報導

川普又怒了！被問淫魔電郵疑雲 怒嗆女記者「閉嘴，小豬！」

梅蘭妮亞穿10萬「沙國綠」露肩禮服驚豔亮相！卻引爆眾怒 川普晚宴到底踩了什麼雷？

川普19歲帥兒對拜登說了什麼？ 答案揭曉！哥哥誇：他真是個好孩子