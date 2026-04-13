川普嗆教宗沒他當不成 良十四世：將持續倡議和平

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（國際中心／綜合報導）教宗良十四世（Pope Leo XIV）13日正面回應美國總統川普的公開攻擊，強調將持續為和平發聲，不會在戰爭議題上退讓。川普稍早在「真實社交」平台發文炮轟良十四世「軟弱無能」，更強硬嗆稱「如果我不在白宮，他也不會坐上梵蒂岡的位子」。

事件起因於良十四世11日在公開祈禱會中，對伊朗戰事發表迄今最嚴厲的譴責，外界普遍解讀其言論矛頭直指川普政府的外交路線。川普隨即以長篇貼文回擊，直指自己「不想要1位認為伊朗擁核可以被接受的教宗」，態度極為強硬。

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良十四世接受媒體採訪時態度沉穩，表示不願與川普陷入口舌之爭，但明確捍衛自身立場，直言「福音的訊息，不應被某些人以這種方式濫用」。他重申，自己將持續大聲疾呼反對戰爭，致力推動和平與國際對話，以尋求公正的問題解決之道，不會因外部壓力而改變立場。

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