川普嗆教宗良十四世反戰軟弱 拒道歉發「AI耶穌圖」挨轟

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美國總統川普（Donald Trump）不滿天主教教宗良十四世（Leo XIV）的反戰言論，發文痛批教宗軟弱無能；教宗13日回應，表示自己不懼怕川普，會繼續傳播福音，川普再反擊，堅稱教宗的看法錯誤，還在社交平台上發布一張AI生成圖片，把自己描繪成類似耶穌的形象，雖然很快就刪圖，還是引發軒然大波。

川普轟軟弱 良十四世：不畏懼川普政府、繼續傳福音

川普跟天主教教宗良十四世為了伊朗戰爭槓上，一波未平一波又起。川普不滿教宗反戰言論，12日發文批評教宗軟弱且不知感恩，教宗13日面對媒體提問直球對決，表示自己不怕川普，也不畏懼大聲傳遞福音的訊息，這是他所堅信的，所以會繼續傳播福音，反對戰爭並為和平努力。

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路透社指出教宗公開反駁一位國家領導人非常罕見，而川普的猛烈抨擊震驚各界，美國知名天主教主教巴倫（Robert Barron）發文呼籲，川普應該向教宗道歉，但川普一口拒絕。

天主教主教巴倫籲「向教宗道歉」 川普拒絕

川普堅稱良十四世說了錯誤的話，對他在伊朗的做法不滿，他不會道歉，因為伊朗不能擁有核武。

然而這番言論讓美國國民持不同看法，佛州民眾表示百分之百相信川普，他是美國多年來最好的總統；紐約民眾則說很可怕、讓人不舒服，這是褻瀆。

川普跟教宗上演的政治與信仰角力，民眾看法不一，各有支持，不過川普貼出一張AI生成「疑似耶穌形象」圖片，引發軒然大波，只見川普一身紅白色長袍，散發光芒伸手觸摸病患頭部，疑似將自己神格化，宗教團體強烈反彈，連部分川普支持者都覺得玩笑開過了頭，川普則表示，自己的本意只是想要塑造醫師形象。

川普發一篇耶穌圖挨轟。圖／翻攝自truth socail media@Donald Trump

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

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