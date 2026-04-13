白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
川普嗆教宗「沒我你當不了教宗」！良十四世霸氣回應：不淪入口水之爭
國際中心／莊芷榆報導
針對美國總統川普（Donald Trump）13日發文抨擊天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）「軟弱無能」，甚至狂言「沒我就沒有你這位教宗」，良十四世沉穩回擊，明言拒絕口水戰，並強調絕不在和平與反戰議題上妥協，雙方隔空交火引發全球關注。
根據《天空新聞網》（Sky News）報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）於11日的一場公開祈禱活動中，針對當前伊朗衝突發表了極為嚴厲的譴責。此番言論被外界廣泛解讀為對川普政府外交路線的直接批評。對此，美國總統川普（Donald Trump）隨即在自家社群平台「真實社交」（Truth Social）發布長文反擊，痛批自己不需要一位能接受伊朗擁有核武，或是譴責美國對委內瑞拉採取軍事行動的教宗，用詞極度辛辣。
此外，川普（Donald Trump）更在貼文中直言，當初良十四世能當選教宗令人感到震驚，並聲稱天主教會之所以選擇一位原本不在候選名單上的美國人，完全是盤算在與白宮交涉時取得談判籌碼。他甚至向教宗喊話，要求對方必須對此「心存感激」。
面對這番強勢言論，《路透社》（Reuters）報導指出，良十四世受訪時表現得相當沉穩。他明言無意與川普陷入口舌之爭，但堅決捍衛自身立場。教宗強調，不認為福音的真理應該被某些人以不當方式濫用。
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