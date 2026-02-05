川普嗆明不管 Netflix和派拉蒙誰搶到華納關鍵竟在美國這部會

「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀爬101大樓，Netflix大陣仗全程直播，讓這家OTT新創公司再度受到全球注目。而目前Netflix正積極收購好萊塢巨擘華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD），最大的對手是背後有甲骨文撐腰的派拉蒙天舞傳媒（Paramount-Skydance）。



美國總統川普（Donald Trump）於2月4日接受《NBC News》專訪時明確表示，針對Netflix與派拉蒙天舞傳媒競相收購華納兄弟探索所引發的激烈爭端，他將採取不干預立場，並強調一切回歸法制，由司法部（DOJ）全權處理。



廣告 廣告

「我一直沒有介入。」川普在訪談中透露，由於他被視為擁有強勢主導權的總統，雙方陣營近日確實都曾與他聯繫，試圖尋求支持，「兩邊都找過我，但我已經決定不該參與其中，這件事將交由司法部來處理。」

Netflix與派拉蒙天舞誰有優勢？



川普表示，他持續關注這兩家公司之間的口水戰，「有一種理論認為其中一家公司規模太大，不應獲准收購；而另一家公司則有不同的說法。他們現在打得不可開交，最終總會產生一名贏家。」

Netflix與派拉蒙天舞此次爭奪的核心，在於華納兄弟旗下的頂尖電影與電視工作室、海量的內容庫，以及包括《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）、《哈利波特》（Harry Potter）與DC影業旗下的蝙蝠俠、超人等全球知名影視 IP（智慧財產權）。

派拉蒙天舞主張其收購案在監管審查上將更具優勢，路徑較為平順。然而，華納兄弟方面已多次拒絕派拉蒙天舞的提議，主要顧慮在於派拉蒙天舞為了籌措併購資金，恐將背負鉅額債務，對公司長期財務穩健造成衝擊。

值得注意的是，派拉蒙天舞的執行長大衛．艾里森（David Ellison）背景顯赫，其父親為甲骨文（Oracle）共同創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison），而賴瑞與川普私交甚篤，這也讓外界高度關注政治因素是否會滲入商場競爭。



美國國會兩黨議員均對此收購案表達憂慮，擔心此舉將進一步削減串流媒體的市場競爭，形成一家獨大。



針對市場壟斷的指控，Netflix引述媒體分析公司尼爾森（Nielsen）的數據反駁，指出Google旗下的YouTube在美國電視收視時間的占比遠超其他串流服務。不過，法律專家分析認為，司法部在進行反壟斷評估時，傾向於鎖定更精確的細分市場，例如「按月收費的訂閱制串流平台（SVOD）」，而非廣義的收視時間。

兩造的收購架構差異在哪？



兩大陣營提出的收購架構存在顯著差異：



Netflix方案：僅計畫收購華納兄弟的製片廠與串流業務，包括傳統的電視與電影製作部門及HBO Max等平台。若此方案成功，華納兄弟現有的電視網業務（如 CNN 等）將根據先前公布的拆分計畫，獨立運作為一家名為「Discovery Global」的公司。



派拉蒙天舞方案：傾向於全盤收購整間公司。這意味著除了製片與串流外，還包含新聞與有線電視業務；若交易達成，CNN與CBS將歸於同一個集團旗下。



這場涉及數百億美元的媒體帝國重組案，目前已進入法律與商業博弈的深水區。隨着川普正式表態由司法部依程序辦理，後續的審查重點將聚焦於該併購案是否會對美國消費者的收視選擇與訂閱價格造成負面影響。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

