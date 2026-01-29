川普嗆明尼阿波利斯市長 不執行聯邦移民法形同「玩火」

美國總統川普派出「邊境沙皇」霍曼前往明尼蘇達州，處理當地移民執法引發的爭議。

美國明尼阿波利斯市移民執法致死案發酵。美國總統川普再次改變對明尼阿波利斯市的立場，他警告市長佛雷，如果不執行聯邦移民法，就是在「玩火」。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，國土安全部發言人指出，在明尼蘇達州、護理師普雷蒂遭到槍殺身亡事件發生後，兩名涉案警官已經遭到停職。普雷蒂遭到槍殺，隨後引發了持續的抗議活動。

英國廣播公司BBC報導，明尼阿波利斯市市長佛雷說，明尼阿波利斯現在不會，將來也不會執行聯邦移民法。美國總統川普警告佛雷「正在玩火」。針對川普在社群平台的發文，佛雷回應，「我們警察的職責是保護人民安全，而不是執行聯邦移民法。」

美國司法部長邦迪宣布，聯邦執法人員已經確認並且逮捕了16名明尼蘇達州暴徒，他們涉嫌襲擊聯邦執法人員。邦迪還說，預計會有更多人被逮捕。她重申，沒有什麼能阻止川普總統和司法部執法。CNN報導，白宮宣布，白宮邊境事務負責人霍曼，將在明尼阿波利斯舉行記者會。三位知情人士透露，邊境沙皇霍曼抵達明尼蘇達州以來，和聯邦與地方官員舉行過多次會晤，因為川普政府正考慮，在當地採取不同的移民執法路線。