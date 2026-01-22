川普嗆歐洲：敢拋售美債資產，將遭美方「大規模報復」！

國際中心／程正邦報導

格陵蘭主權爭議雖暫告一段落，但美歐之間的金融對峙才正要進入白熱化。美國總統川普於週四（22日）在達沃斯（Davos）論壇接受專訪時，向歐洲各界發出強硬警告：若歐洲投資人因政局動盪而大規模撤資或拋售持有的數兆美元美國股票與債券，美國將採取「大規模報復」。川普自信地表示，在雙邊關係中「美國掌握了所有籌碼」。

美國總統川普毫不遮掩他的擴張野心。他於20日凌晨再發AI合成圖，顯示他與副總統范斯、國務卿盧比歐在格陵蘭土地插上美國國旗，還立牌稱該地自2026年為美國所有，挑釁意味濃厚。（圖／翻攝自X平台 @harryjsisson）

金融核武威懾：川普不准歐洲「清倉」

根據《彭博》報導，川普在世界經濟論壇（WEF）期間接受福斯商業新聞網專訪時，針對歐洲可能出現的撤資潮做出回應。儘管川普日前已宣布撤回對歐洲 8 國的關稅威脅，但歐洲金融圈曾一度研議以拋售美國資產作為反制手段，這顯然激怒了川普。

廣告 廣告

川普雖然未具體列出報復清單，但其言論已讓市場擔憂美方可能動用金融凍結、外匯管制或更具攻擊性的貿易封鎖作為回擊。目前，歐洲國家持有的美國公債佔外國持有總額的近 40%，一旦同步拋售，將對美國資本市場造成毀滅性打擊。

川普發文稱已經和北約達成格陵蘭協議框架。（圖／翻攝自X平台白宮帳號）

格陵蘭框架協議：暫時和平的代價

在最新達成的「格陵蘭框架協議」中，川普同意暫緩對歐洲產品加徵關稅，以換取美國在該區域的戰略利益：美國獲准在格陵蘭部署飛彈防禦系統；限制中國在格陵蘭的礦產權投資，確保美國利益；擴大北約在北極圈的軍事存在。

然而，這份協議並未完全撫平金融市場的焦慮。丹麥大型退休基金 AkademikerPension 本週已率先宣布將出脫 1 億美元的美債投資，格陵蘭當地的 SISA 退休基金也評估跟進拋售美股。

格陵蘭17日舉行大規模反川普併吞示威。（圖／翻攝自X平台 @AJEnglish）

財長淡化危機：貝森特稱丹麥「無關緊要」

相對於川普的怒火，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則試圖安撫市場情緒。他在達沃斯表示，完全不擔心零星的撤資行動，甚至語帶輕蔑地稱「丹麥對美債的投資與該國規模一樣無關緊要」，強調這不會引發骨牌效應。

貝森特更透露，德意志銀行（Deutsche Bank）執行長席林（Christian Sewing）曾親自致電澄清，否認該行分析師報告中有關「拋售美債作為政治籌碼」的建議。儘管如此，專家指出，歐洲大部分美國資產掌握在私人基金手中，政府雖難以直接下令拋售，但若市場信心因川普的報復言論而崩盤，私人資金的集體逃離恐將失控。

《經濟學人》21日以「川普造成的真正威脅」為題發表文章示警，封面還以「川普赤裸上身騎著一隻北極熊」，諷刺意味濃厚。（圖取自經濟學人X帳號）

2026 年的跨大西洋金融冷戰

這場由格陵蘭主權爭議引發的金融危機，顯示出美歐盟友關係已脆弱到必須透過「金融報復」來維持。歐洲在面對川普的強權手段時，是否真敢動用手中數兆美元的資產作為反擊，將決定 2026 年全球金融市場的穩定。

更多三立新聞網報導

獨家／誰在削弱國防？美官員密訪台 藍營高層被視為「安全對立面」

泰政壇怪傑拋「一妻四夫」爭平權 昔「16歲破處」卻禁學生愛愛遭酸雙標

公車性騷片破200萬點閱！男自清「陳屍家中」 女網紅教唆自殺被捕

餘生反擊！不想以「他妻子」身分死去 日本爆發熟年離婚潮

