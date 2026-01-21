川普嗆歐領袖「沒美國都講德日語」 演說還出包把格陵蘭喊成冰島

國際中心／記者彭光偉報導

美國總統川普於瑞士時間 21 日出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）。川普在演說中不僅強硬重申收購格陵蘭的意願，更當著眾多歐洲領袖與企業高層的面，嘲諷歐洲過度依賴美國。他直言，若沒有美國在第二次世界大戰的勝利，「你們現在所有人都在說德語，或許還會說一點日語」。

華盛頓郵報報導，川普這場長達一小時的演說，打破了美國數十年來重視結盟的外交傳統。針對二戰歷史，川普向在場的歐洲領袖表示：「如果當時沒有我們，你們現在都要說德語了。」他隨後補充道：「這場戰爭我們贏了，而且贏得很漂亮。」川普更以丹麥在二戰期間僅抵抗 6 小時就遭德國攻陷為例，聲稱丹麥當時完全無力防衛本土或格陵蘭，是美國「被迫」花費巨資建立基地來保護該地，以此合理化他目前對格陵蘭的主權要求。

針對收購格陵蘭的議題，川普在演說中態度強硬，雖然明確排除了使用「軍事武力」的可能性，但他強調這塊土地對全球保護至關重要。川普形容格陵蘭為「一塊用於世界保護的冰」（a piece of ice for world protection），並向丹麥政府喊話：「你們有選擇權。你們可以說好，我們會非常感激；或者你們可以說不，但我們會記住這件事。」華盛頓郵報分析，這顯示川普在第二任期更傾向透過關稅和外交手段對盟友施壓，而非尋求共識。

川普的言論隨即引發歐盟強烈反彈。在川普結束演說後不久，歐洲議會宣佈暫停批准去年剛與美國達成的貿易協定。歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）發表聲明指出，美國威脅歐盟成員國的領土完整並利用關稅作為脅迫工具，破壞了歐美貿易關係的穩定，直到美國決定重回合作道路前，協定工作將不會恢復。

此外，川普在演說中也出現口誤，四度將格陵蘭與鄰國冰島（Iceland）搞混，甚至將週二股市的下跌歸咎於冰島，而非他因收購格陵蘭引發的貿易爭端。他還提及與主辦國瑞士的摩擦，承認曾因與瑞士總統的對話讓他「感覺不舒服」，而一度將瑞士進口商品的關稅從 30% 提高到 39%。

儘管氣氛緊張，川普仍預計於週四與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並將主持「和平委員會」（Board of Peace）的簽署儀式。雖然川普此次重返達沃斯帶來了美國史上最大規模的代表團，但在場聽眾反應冷淡，多數時間保持沉默。

