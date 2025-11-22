川普嗆烏不滿和平提案就續戰
本報綜合外電報導
美國近日向烏克蘭遞交一份俄烏和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇。美國總統川普當地時間二十一日表示，「我們有方法達成和平」，烏克蘭總統須在感恩節前同意這項方案，否則將失去美國協助，若烏方不滿意提案，俄烏戰爭只能繼續打下去。
川普政府近期提出一項俄烏和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯地區、將烏軍規模限制在六十萬人，以及禁止烏克蘭加入北約等，觸及基輔多項「紅線」。
據了解，美國提出的俄烏和平計畫草案中，呼籲烏克蘭從烏方仍控制的部分區域撤軍，使莫斯科當局平白淨獲約二千三百平方公里土地，這個面積幾乎等同於西歐內陸國家盧森堡的國土（相當於台北市加新北市）。
俄羅斯總統普丁則指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。普丁並警告，若烏克蘭拒絕這項提案，俄羅斯將奪取更多領土。
烏克蘭總統澤倫斯基表示，國家正處於「歷史上最艱難的時刻」，可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。他尊重美國總統川普為結束戰爭所做的努力，但強調「絕不會背叛烏克蘭」。
澤倫斯基指出，目前外界對烏克蘭施壓達到前所未見的程度，現時向烏克蘭施加的壓力亦是最大，烏克蘭將與美國及其他合作夥伴保持冷靜溝通，提出替代建議，不允許俄方藉機渲染烏方拒絕追求和平。他並強調，無論任何協商，烏克蘭的尊嚴與自由是不能被忽視的底線，目標是終結戰爭，而不是讓烏克蘭、歐洲或國際和平走向終結。
澤倫斯基透露，他已就美方草案與歐洲盟友通話，並表示信任歐洲夥伴的理解支持。
川普表示，俄烏雙方都因戰爭造成許多士兵喪命；現在是寒冬，許多大型能源生產設施遭到攻擊。他要求烏克蘭在感恩節前同意這項和平計畫是「恰當的」，美國正試圖挽救許多生命，「我們有方法達成和平」，澤倫斯基將必須同意這項提案。
川普表示，澤倫斯基不一定要滿意這項提案，「但他如果不喜歡，他們就只能繼續打仗」。
英國首相施凱爾表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的Ｇ二十峰會上，尋求「強化」美國提出的結束烏俄戰爭計畫。歐洲各界對於這些被解讀為偏向莫斯科的條件感到憂心。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯說，計畫若被採納將是「極其危險的時刻」。
