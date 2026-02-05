川普嗆聲哈米尼「應該非常擔心」 美伊核談判明日阿曼首都登場



美國總統川普持續加強美軍在波斯灣地區的軍事存在，並且拒絕排除採取新的軍事行動的可能性，企圖加大對伊朗最高領袖哈米尼的壓力。川普4日接受美國國家廣播公司（NBC）時表示，哈米尼「應該非常擔心」。

美軍擴大施壓伊朗 川普最新說法為何？

NBC記者在採訪川普時問道，「您覺得這位最高領袖現在會擔心（美軍壓力）嗎？」川普給予正面答覆，「就如你所知，他們正在與我們談判。」

記者問道：「不過（伊朗）抗議者曾說過，美國人在哪？你承諾過他們我們會支持你，我們現在還是支持他們的嗎？」

川普回覆：「我們已經支持他們了，那個國家現在一團亂，就是因為我們。我們掃蕩了他們的核武。我希望中東和平，如果我不除掉他們的核武，你想想，我們就不可能在中東實現和平，因為阿拉伯國家永遠做不到這點，他們極度害怕伊朗。他們今後不會再害怕伊朗了，那些美麗的B-2轟炸機進入（伊朗）並且打擊了目標，用了每一顆炸彈來消滅它們。」

川普說道：「因為他們之前打算在一個月內獲得核武，那會是個很大的威脅，之後他們不會再有了」，若是伊朗仍試圖恢復核武計畫，「我聽說他們有這個企圖，如果他們這麼做，我會讓他們知道，我們會把他們（美軍）立刻再派回去，讓他們重新執行任務。」

川普提到，伊朗當局「想回到那個地點，結果連靠近都不行」，因為「那邊已經被全盤摧毀」，不過「他們有在思考在國內另一個地區建立一個新據點，我們發現了這件事。我說你們要是這麼做，我們就會讓你很難看。」

美伊核談判登場 地點定為阿曼首都

另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）4日稍晚在X上發文寫道：「與美國的核談判定於週五（6日）上午10點左右在馬斯開特（Muscat，阿曼首都）舉行。我感謝阿曼兄弟們所做的一切必要安排。」一位白宮官員也向法新社證實，會議將於6日在阿曼舉行。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日早些時候表示，美國已經「準備好」與伊朗會面，但他堅持，會談必須涵蓋德黑蘭的飛彈和核計劃才算「有意義」，並提到「他們將必須納入某些事項，其中包括他們彈道飛彈的射程、他們在整個地區對恐怖組織的資助、他們的核計畫，以及他們對本國人民的待遇。」

