川普嗆聲「不聽話恐比馬杜洛更慘」！委內瑞拉代總統姿態放軟：願與美國合作，實現共存共榮

美軍執行「絕對決心行動」跨國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，副總統羅德里格斯隨即宣示就任代理總統，並且批評美方非法綁架該國元首、要求立刻放人。不過在川普宣稱「不排除再次發起攻勢」後，羅德里格斯姿態明顯放軟，宣稱要與美國「共同推動以共享發展為導向的合作議程，並強化持久的區域共存關係」。

現年56歲的羅德里格斯（Delcy Rodríguez）曾任委內瑞拉外交部長，後來擔任馬杜洛的副總統。當馬杜洛先生3日凌晨被戴上手銬強行帶離國境後，雖然羅德里格斯依照憲法宣誓就任代理總統，但他仍稱馬杜洛為委內瑞拉「唯一的」總統，並在演說中指控美國入侵、批評美方實施了「非法綁架」。

但在3日的海湖莊園記者會上，川普宣稱羅德里格斯已與國務卿魯比歐（Marco Rubio）通話，甚至同意政權過渡時期與美國合作。川普也呼籲委內瑞拉與他合作，強調「不排除再次發起軍事行動」。他在飛回華府的飛機上也對媒體強調：「我們正在與剛宣誓就職的人打交道。」川普4日在《大西洋月刊》（The Atlantic）的專訪中更公開威脅：「如果她（羅德里格斯）不做正確的事，將付出極大的代價，甚至比馬杜洛更慘。」

2018年5月24日，委內瑞拉總統馬杜洛、時任制憲國民議會主席德爾希・羅德里格斯（左）和第一夫人弗洛雷斯抵達國民議會時揮手致意。（美聯社）

羅德里格斯4日晚間再度發表聲明，但語氣與措辭明顯放緩、同時採取了更為和解的態度。

羅德里格斯在社群媒體發布的聲明中表示，委內瑞拉「渴望免於外部威脅」且「擁有主權權利」。她寫道：「我們誠摯邀請美國政府在國際法框架下，共同推動以共享發展為導向的合作議程，並強化持久的區域共存關係。」值得注意的是，在羅德里格斯的最新聲明中，她並未要求美方釋放目前被關押在紐約聯邦監獄的馬杜洛。

​羅德里格斯在聲明中還對川普表示：「我們的人民和地區值得擁有和平與對話，而非戰爭。這始終是馬杜洛總統的立場，也是此刻整個委內瑞拉的立場，這正是我所堅信與畢生奉獻的委內瑞拉。我的夢想是讓委內瑞拉成為偉大國家，讓所有善良的委內瑞拉人團結一心。」

2025年3月10日，委內瑞拉副總統兼石油部長德爾希・羅德里格斯在總統府舉行記者會。（美聯社）

川普宣稱要「接管」委內瑞拉局勢，並要求「接觸石油與其他東西的完全權限」，但《紐約時報》指出，美國國務卿魯比歐目前已經改變立場，不再主張直接控制，轉而表示政府將迫使委內瑞拉配合行動。因為魯比歐4日上午指出，美國政府將對委內瑞拉的石油出口實施軍事「隔離」措施——持續阻止美國制裁名單上的油輪進出該國，直至政府開放國營石油產業接受外資。魯比歐希望藉此對委內瑞拉政府施加影響力，而非提出類似小布希政府在伊拉克戰爭期間的扶植政府選項。​

魯比歐在CBS News的訪問中表示：「這項措施將持續實施，這將是我們手中極具影響力的籌碼，直到我們看到改變為止——不僅是為了推進美國的國家利益（這是首要之務），更為了為委內瑞拉人民開創更美好的未來。」魯比歐在NBC News的專訪中更清楚指出，人們不該過度關注川普所說的「接管」一事，因為「這並非接管——而是執行政策，針對委內瑞拉的政策」。​



不過魯比歐也表示，如果符合美國利益，川普可能再派遣美軍的地面部隊進入委內瑞拉，而川普也「不打算公開排除美國可能採取的任何選項」。對於川普與魯比歐兩人的說辭有所出入，白宮官員則表示「兩人言論並無矛盾」，川普政府也將繼續以外交方式接觸委內瑞拉的新政府。委內瑞拉政府統計顯示，美國入侵造成至少80人喪生，國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）也持續要求美方放人，將馬杜洛及其夫人送回委內瑞拉。​



