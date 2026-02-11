川普嗆要加派第二艘航母逼伊屈服! 外媒：可能派「這艦隊」打擊群

美國總統川普近期接受媒體訪問時表示，美國正在考慮向中東地區加派航母打擊群，準備應對可能與伊朗爆發的衝突。圖為目前已被部署在中東地區的林肯號航母打擊群。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府與伊朗的代表團已於日前在阿曼展開談判，但雙方卻未能就關鍵議題取得共識，美伊兩國間的衝突情緒也不斷升溫。美國總統川普近期公開表示，美國正計畫向中東地區派遣第二支航母打擊群，準備應對談判失敗後可能與伊朗爆發的武裝衝突。有外媒進行分析後，認為美軍可能部署的航母艦隊，應該是近期曾進行「通過海峽」相關演習的「布希號」航空母艦 ( CVN-77 ) 打擊群。

根據中國《觀察者網》報導，當地時間 10 日，川普接受美國媒體《Axios》訪問時表示，美國目前正在評估向中東地區派遣第二支航母艦隊的可能性 :「我們計畫在下周與伊朗展開第二輪談判，如果我們不能達成協議的話，就可能採取像上次那樣的『非常強硬的行動』」。

川普指出，美軍目前已經「林肯號」航母 ( CVN-72 ) 打擊群部署在中東地區，「我們也正在『考慮』加派航母艦隊的可能性，除了已經部署完成的艦隊外，另一支艦隊也可能會出動」。

雖然美國尚未公布可能被部署至中東地區的航母艦隊名稱，但該報導分析認為，美軍很可能派遣目前正在大西洋海域進行航行訓練的「布希號」航母打擊群。該報導指出，當地時間 7 日，美國海軍曾透過社群平台 X 發布推文，宣稱「布希號」目前正在大西洋進行編隊航行訓練，並實施了模擬「海峽通行」的演練，推測美軍可能為了將「布希號」部署至中東地區，才提前進行了相關的演習活動。

川普。 圖：翻攝自 @remarks X 帳號

該報導也引用船舶自動識別系統 ( AIS ) 的統計數據，稱「布希號」航母於當地時間 4 日離開位於美國東海岸的諾福克海軍基地，前往大西洋進行演習。該報導認為，「布希號」可能在訓練活動結束後，立即航向中東地區，推測在美國沒有召開緊急動員的情況下，「布希號」可能在今年 3 月抵達伊朗周邊海域。

該報導也近一步指出，除了「布希號」外，美國也可能派遣目前被部署在亞洲地區的「華盛頓號」航母 ( CVN-73 ) 或部署在加勒比海地區的「福特號」航母 ( CVN-78 )。但不論哪一支航母打擊群，距離中東地區都有超過一個禮拜的航程。

美國航母打擊群「喬治·H·W·布希號」（CVN-77）。 圖：翻攝自 X Frontalforce

針對此次的談判，川普表現出十足的信心，準備就核議題與彈道導彈問題與伊朗進行深入的討論，認為伊朗當前「非常渴望與美國達成協議」。川普也強調，伊朗這次的談判與先前截然不同，「上次他們不相信我會動手，但他們高估了自己」。

隨著第二次談判日期不斷逼近，以色列方面也展開行動，準備就伊朗問題與美國展開更深入的討論。該報導表示，以色列總理納坦雅胡計畫於當地時間 11 日拜訪華盛頓，並再次就伊朗議題與美國代表進行討論。與此同時，伊朗最高領袖高級顧問阿里．拉里賈尼 ( Ali Larijani ) 也計畫先後出訪阿曼與卡達，與美伊談判的調解方代表進行接觸。

