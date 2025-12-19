川普嗆「不必國會同意」對委內瑞拉封鎖、動武掀憲政與台海連鎖風暴

美國總統川普近日針對委內瑞拉的軍事與經濟施壓行動持續升高，不僅公開表示若對委內瑞拉本土發動攻擊「不一定需要國會授權」，更下令對進出委國的受制裁油輪實施局部封鎖。 圖：翻攝自 X @rainbow7852

[Newtalk新聞] 美國總統川普近日針對委內瑞拉的軍事與經濟施壓行動持續升高，不僅公開表示，若對委國本土發動攻擊「不一定需要國會授權」，更下令對進出委國的受制裁油輪實施局部封鎖。相關作為在美國國內與國際社會引發激烈爭議，外界憂心，此舉恐衝擊美國憲政原則、國際法秩序，甚至削弱華府未來因應台海危機的正當性與號召力。

《法新社》報導，川普在白宮橢圓辦公室受訪時，被問及若美軍在委內瑞拉境內打擊毒梟是否會尋求國會授權，他直言，不反對知會國會，但「不是非得這麼做不可」，並抱怨國會內部「像篩子一樣走漏風聲」。此番言論，正值外界批評他先前批准美軍在加勒比海與太平洋地區空襲疑似運毒船隻，已逾越總統憲法權限之際。

廣告 廣告

根據《法新社》統計，自九月以來，美軍相關行動已造成至少 99 人死亡，是否合法引發廣泛討論。委內瑞拉總統馬杜洛則指控，美方所謂的反毒行動實為推翻其政權的藉口。

依據美國憲法，總統雖為三軍統帥，但正式宣戰權力屬於國會。此點不僅為民主黨強調，部分共和黨議員也提出質疑。民主黨籍眾議員米克斯在國會辯論中指出，川普尚未證明在美國法或國際法下，是否具備對相關船隻實施致命軍事打擊的合法權限，並質疑這些遠在數千英里外、甚至未前往美國的船隻，是否真構成即時威脅。多名法律專家則認為，總統或可在未經國會同意下進行短暫、有限且偏防禦性的軍事行動，但範圍相當受限。

依據美國憲法，總統雖為三軍統帥，但正式宣戰權力屬於國會。 圖 : 翻攝自北京日報

另一方面，《路透社》報導，川普周二（16 日）下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施「全面封鎖」，意在切斷馬杜洛政府的主要財源。此舉象徵美國對委內瑞拉的施壓急遽升高，但也隨即引發是否構成戰爭行為、以及是否符合國際法的疑慮。

多名學者警告，這項封鎖行動，恐對美國另一項關鍵戰略目標造成反效果。長期關注印太安全的專家指出，美方過去一直試圖嚇阻中國以海上封鎖方式脅迫台灣，但如今，若美國自身對委內瑞拉採取類似手段，恐被北京拿來作為宣傳與論述工具，削弱華府未來在國際上反對台海封鎖的道德與法理立場。

華府智庫「捍衛民主基金會」中國事務專家辛格頓指出，儘管法律背景不同，但在敘事操作上，中國可能藉此為對台施壓辯護；「當華府模糊定義，就會削弱自身批評其他國家脅迫行為的能力」。卡內基國際和平基金會研究員孔適海也認為，美國的行動將損害國際規則的規範性，並可能為中國攔截運送台灣重要能源物資的行為「打開方便之門」。

卡內基國際和平基金會研究員孔適海也認為，美國的行動將損害國際規則的規範性，並可能為中國攔截運送台灣重要能源物資的行為「打開方便之門」。圖 : 翻攝自解放軍東部戰區

卡內基國際和平基金會研究員孔適海也認為，美國的行動將損害國際規則的規範性，並可能為中國攔截運送台灣重要能源物資的行為「打開方便之門」。圖 : 翻攝自解放軍東部戰區

部分專家同時提醒，若美軍長期將海軍力量部署於加勒比海，恐影響其整體戰備，削弱因應台海突發危機的能力。不過，喬治梅森大學學者洪澤克則持較保留看法，認為盟邦是否支持美國，終究取決於自身利益評估，未必會因委內瑞拉事件而出現根本轉變。

在國際法層面，學者指出，封鎖僅能在嚴格的戰時條件下合法實施。克里夫蘭州立大學法學院教授史特里奧表示，若無明確證據顯示美國與委內瑞拉處於武裝衝突狀態，全面封鎖恐屬非法，且「若美國自己做同樣的事，卻批評中國，那就是說一套做一套」。

白宮官員回應《路透社》詢問時僅表示，川普「準備動用美國一切力量阻止毒品湧入美國」，未正面回應台灣相關疑慮。中國則已表態支持委內瑞拉，並重申「反對一切單邊霸凌行徑」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美宣布對台軍售逾3,500億元 總統府：落實對台安全承諾

白宮幕僚長要跳船了? 狂烤總統內閣 本人反駁為斷章取義 官員力挺