川普嗆 格陵蘭計畫沒有回頭路

美國總統川普嗆聲，若無法就格陵蘭問題達成協議，他「百分之百」會對8個歐洲國家加徵關稅。川普還PO出一張圖片，圖片中他手拿美國國旗登上格陵蘭島，旁邊指示牌上寫著：「格陵蘭2026年成為美國領土」。

川普19日接受美國全國廣播公司專訪，被問及是否會動用武力奪取格陵蘭時，他表示「無可奉告」。川普稱，歐洲應專注於俄烏衝突，「那是歐洲應該關注的，而不是格陵蘭」。

被問及若無法就格陵蘭問題達成協議，他是否會按照計畫對歐洲國家加徵關稅。川普說：「我會的，百分之百。」

川普上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。

20日凌晨，川普在「真實社群」平台上發布一張圖片：他手拿美國國旗登上格陵蘭島，身後站著美國副總統范斯和國務卿盧比歐，旁邊指示牌上寫著：「格陵蘭2026年成為美國領土」。

川普當天又發布另一張圖片：他在白宮辦公室與歐洲領導人會面，後面展板上的地圖中，除美國本土外，加拿大、格陵蘭和委內瑞拉均被美國國旗覆蓋。

川普還發文說，他與北約組織（NATO）祕書長呂特就格陵蘭問題進行了電話交談，他同意與各方在瑞士達沃斯就該問題舉行會議。川普稱，自己已向所有人表明，格陵蘭「對美國國家和全球安全至關重要，此事沒有回頭路」。

達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）於19日開幕，歐盟執委會主席范德賴恩在演說中強調，丹麥及格陵蘭領土主權和完整不容談判。川普21日也將出席WEF年會，並發表演講。

據《紐約時報》報導，川普的顧問們表示，將格陵蘭納入美國版圖，符合川普主導西半球的國安目標。一位高級官員稱，預計這些目標會是川普演講的一環。

川普將率領歷來規模最大的美國代表團參加WEF年會，成員包括盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克及總統特使魏科夫。