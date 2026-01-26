川普嗆100％關稅 加撇清與中簽FTA

美國總統川普近日再發出強硬警告，若加拿大與中國達成貿易協議，美國將立即對所有加拿大輸美產品徵收100％關稅。加拿大隨即澄清，無意與中國簽署自由貿易協定（FTA），強調將遵守美墨加協定規範。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆26日表示，大陸主張各國應以共贏而非零和的理念，強調與加國構建新型戰略夥伴關係，不針對任何第三方，有利世界和平穩定與發展繁榮。

川普發文表示，若加國總理卡尼「以為能把加拿大變成中國向美國進口的『卸貨港』，那就大錯特錯」，並形容中國會「接管加拿大」，破壞當地的產業與生活模式。不過，上周加拿大才宣布與中國建立戰略夥伴關係，並同意調降部分商品關稅，川普當時甚至稱之「好事」，但美加關係隨即在一系列經貿論戰後，迅速降溫。

卡尼上周在達沃斯世界經濟論壇呼籲其他「中等強國」面對大國經濟脅迫時團結一致。儘管他未指明任何國家，但川普隨後在演說中回擊，「加拿大是因為美國才能存在」，並撤回先前邀請加國加入新成立「和平委員會」的決定。

面對川普威脅，加拿大對美貿易部長勒布朗迅速回應，加拿大並未尋求與中國達成自由貿易協議，目標僅是解決多項重要關稅問題。卡尼也表示，不會在未事先通知美墨的情況下，與非市場經濟體洽簽自由貿易協定，至於與中國取得的進展是為「糾正過去幾年出現的問題」。

另一方面，美國財政部長貝森特25日向ABC新聞表示，若加拿大與中國簽署自由貿易協定，「讓美國看到加拿大允許中國傾銷商品」，確實存在課徵100％關稅的可能性。