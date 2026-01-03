川普嗑阿斯匹靈能救心血管？醫曝恐增腎衰竭風險：做好5事即可

美國總統川普的醫生近日表示，川普每天服用325毫克阿斯匹靈以預防心臟病，川普在受訪時也稱，阿斯匹靈有助於稀釋血液，自己希望良好、不黏稠的血液流過心臟。對此，醫師姜冠宇發文提醒，如果想要心臟流過的是清澈的血，做好多喝水等5件事即可，如果沒有相關疾病，就不要特別吃藥增加腸胃出血和腎衰竭的風險。

姜冠宇在臉書發文提醒，這世界上每個人的資質都不同，台積電創辦人張忠謀過去抽煙卻沒有得肺癌，「股神」巴菲特（Warren Buffett）95歲仍然喝著可樂，川普服用相對高劑量的325毫克阿斯匹靈25年，沒有出現腸胃道出血，「但他們可以這樣練功，不代表你可以」。

他接著指出，西方人曾經有講過將低劑量阿斯匹靈融入日常飲食，但後來隨時間驗證，仍然沒有明確效益，而且325毫克這種劑量是急性心肌梗塞與中風在吃的，如果一般人希望心臟流過的是清澈不濃稠的血，「其實多喝水、少糖少鹽少油、多運動就可以做到」。

姜冠宇說到，「流過心臟的血液會不會形成血栓，多半還是跟是否有心率不整，尤其是心房顫動有比較大的關係，因為那是血液渦流造成的」。他稱，一般人如果沒有類似疾病困擾，就不要增加腸胃出血和腎衰竭的風險，過著無藥、減藥生活會比較沒有負擔。

